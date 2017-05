Plzeň ztratila opory, obměna začíná. Přichází Američan či Kindl

Šestadvacetiletý Jones má za sebou působení v univerzitní zámořské soutěži a v nižších ligách AHL a ECHL. V uplynulém ročníku si během 47 duelů včetně play off připsal v dresu Stjernenu 22 bodů za sedm branek a 15 asistencí. "Měli jsme jej v hledáčku. Je to vysoký hráč, navíc pravák, jehož jsme potřebovali. Měl by pro nás být významnou posilou," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

O dva roky mladší Kindl se spoluhráči nedokázal odvrátit pád Karlových Varů do první ligy. V 62 zápasech zaznamenal 28 bodů (9+19). Dvaadvacetiletý plzeňský rodák Přikryl je odchovancem Škody a má za sebou vydařené působení v první lize. Za Kladno odehrál během sezony včetně play off 61 utkání a nastřádal 36 bodů díky šesti gólům a 30 nahrávkám.

"Denis Kindl je typologicky podobný útočník jako Kuba Lev. Když jsme se dozvěděli, že Kuba odejde, tak jsme jej oslovili. Měla by to být náhrada za Kubu. Podle nás má velký potenciál k dalšímu zlepšování," řekl Vlasák.

Již dříve byl oznámen příchod gólmana Miroslava Svobody z Jihlavy, které výrazně pomohl k postupu mezi elitu. Svoboda má nahradit jedničku Matěje Machovského, jehož odchod patří mezi zásadní ztráty Indiánů. "Nevíme zatím, kde bude hrát, ale jsme dohodnutí. Měli jsme od něho zprávu už v průběhu sezony, že by rád zkusil angažmá v Americe," přiblížil Vlasák.

Svobodu si klub vyhlédl a následně dlouhodobě sledoval. "Je to mladý kluk, který má všechno před sebou. Přichází v podobné fázi kariéry, jako byl 'Machy', a věříme, že jej dokáže nahradit a dál poroste," doplnil Vlasák.



Jeden z nejproduktivnějších hráčů týmu Lev bude nově působit v jiném extraligovém celku, jenž by však měl jeho příchod oznámit až po mistrovství světa. "Byl v klubu dlouho a chtěl to zkusit jinde," vysvětlil Vlasák.

Nejlepší extraligový střelec posledních dvou sezon Kubalík má sice v Plzni nadále platnou smlouvu, ale její součástí je klauzule o možnosti odchodu do zahraničí. "Věděli jsme, že o něj je zájem a bude to chtít zkusit. Máme zprávy, že je před finální dohodou k odchodu do Kontinentální ligy. Musíme za něj najít náhradu," přiblížil Vlasák.

Hostování skončilo Tomáši Svobodovi, jenž se i z rodinných důvodů vrátil do Brna a s Kometou podepsal novou víceletou smlouvu. Nabídku Mladé Boleslavi před tou plzeňskou upřednostnil obránce David Němeček. Nové angažmá si hledají slovenští zadáci Tomáš Slovák a Peter Frühauf, stejně jsou na tom i útočníci Tomáš Hrnka a Jakub Koreis.

I proto klub usilovně hledá posily zejména do útoku. "Hledáme dva až tři špičkové útočníky. Kvalitní hokejisty, kteří nahradí Dominika Kubalíka nebo Tomáše Svobodu. Zároveň dostanou šanci i mladí kluci z juniorky, kteří budou mít možnost zabojovat o místo v A-týmu," nastínil Vlasák.

Specifická situace je u útočníka Ryana Hollwega. Obávaný bijec v sezoně vůbec nehrál kvůli zranění a skončila mu smlouva, přesto by v Plzni mohl pokračovat. "Jsme domluvení, že se dá zdravotně dohromady a v létě by se objevil na zkoušce na ledě. Pokud by mu to zdraví dovolilo, tak se následně můžeme dohodnout na smlouvě," přiblížil Vlasák.