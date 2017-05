Koukal o výbušném podpisu Hradci: Nabídka Pardubic byla virtuální

V Pardubicích ho mnozí považují za zrádce. Co udělal Petr Koukal? Dovolil si nevyužít nabídky Dynama a vydal se za lepším k rivalovi do Hradce Králové. Leckteří příznivci někdejší pardubické ikony trhají kartičky obdivovaného hráče, jiní jsou u vytržení, že k nim posila takového kalibru přichází. „Fanoušci si povědí svoje, ale s tím já nic neudělám. Někdo mi bude přát, jiný zase nadávat do zrádců,“ tuší 34letý útočník ve vůbec první reakci na přesun k týmu Mountfieldu.