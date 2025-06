PSG do zápasu vletělo opravdu zostra. Inter se od prvních vteřin pouze bránil a neměl žádnou odpověď na obrovskou aktivitu rychlíků z Paříže. Výsledkem bylo už ve 20. minutě dvougólové vedení francouzského celku, když se postupně trefili Ašraf Hakimí a Désiré Doué. Podle statistické společnosti Opta to bylo navíc vůbec poprvé v historii finále Ligy mistrů, co jeden z týmů skóroval dvakrát v úvodní dvacetiminutovce. „Začali jsme fantasticky. Před zápasem jsem cítil obrovské napětí, ale můj tým to zvládl dokonale,“ chválil kouč Luis Enrique.