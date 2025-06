Šancl vlepil brankáři. Vorel: Facky tady teď létají… Vrátí se zpátky do Sparty?

Je to hodně složité?

„Vnímali jsme obrovskou tíhu okamžiku, o budoucnost lidí, v marketingu, ve vedení. Proto asi po červené kartě přišel takový zlom, za normálních okolností by se to nestalo. V prvním poločase jsme měli zápas pod kontrolou. Řekli jsme si s klukama, že musíme ubránit ten hnusný výsledek.“

Zažil jste někdy takovou červenou kartu? Filip Šancl vlepil brankáři soupeře facku.

„Facky tady teď lítají… (stalo se i ve finále poháru - pozn. red.) Nechci o tom moc mluvit, ale je to nepředstavitelná chyba. Musím ho ale ocenit, stoupnul si před kabinu, poděkoval nám. Pustil ze sebe emoce, které teď lítají ze všech. Vsadím se, že už to nikdy neudělá.“

Dostali jste gól, pak druhý. Co to s vámi dělalo?

„Inkasovaný jde za mnou, na terén se vymlouvat nebudu, nebylo to ode mě dobré. Pak přišel druhý, viděli jsme velkou euforii Chrudimi. Stoupli jsme si k sobě, něco jsme si řekli, ale rozhodčí šel kolem nás a povídal, že to byl na 99 procent ofsajd. Pak jsme tam nechali všechno, jsme vyčerpaní, hlavou už usínám. Splnili jsme, co jsme měli za cíl.“

Po zápase jste měli debaty se svými příznivci, kteří vám nadávali. Bylo to nepříjemné?

„Já se bavil spíš s trenéry a kluky z Chrudimi, smeknul jsem před nimi klobouk. Za fanoušky byl hlavně Kamil Vacek. Ale během jara proběhlo i na moje jméno, to víte. Musím ale říct, že kabina držela při sobě, to bylo hlavní.“

Vyrazíte na oslavu? Vy je umíte, jak jste ukázal vloni po finále poháru se Spartou.

„Oslavit se má všechno, ale převládají smíšené pocity. Radost jsme měli hned po zápase. Teď půjdeme na večeři a tam si řekneme, co bude dál.“

Už tušíte, kde budete působit? V Pardubicích jste na hostování z Letné.

„Se Spartou mám smlouvu ještě na jednu sezonu. Za poslední dva týdny jsem mluvil s hodně lidmi, ale nechtěl jsem více řešit během baráže. 16. června se mám hlásit na přípravu, uvidíme… Teď vypadám hrozně, ale to je dopad posledního zápasu, globálně jsem se cítil v Pardubicích super.“