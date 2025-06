S nikým lepším jsem nehrál, řekl Sedlák o Pastrňákovi. Mastili prší. Co sudí na MS?

Před rokem byl jedním z hlavních hrdinů zlatého tažení. Zvlášť jeho dva proměněné úniky v semifinále se Švédy se zařadily k nejkrásnějším momentům domácího šampionátu. Tentokrát to se stejným soupeřem ve Stockholmu nedopadlo. Navíc už o kolo dřív. „Takže celkově je to neúspěch,“ říká kapitán pardubického Dynama, s nímž prohrál ve finále extraligy v sedmém zápase s Kometou. Teď přibyl další zmar.

Máte s několikadenním odstupem jiný pohled?

„Sice už je to pár dní, ale pořád je to čerstvý. Hlavně mě mrzí první třetina proti Švédům, protože jinak si myslím, že to nebylo špatný. Ale právě úvodní dvacetiminutovka nás stála celý zápas.“

Nemrzí vás i to, že jste s Amerikou v posledním utkání ve skupině neudrželi vedení 2:1 po dvou třetinách? Výhra vám mohla přisoudit ve čtvrtfinále Rakušany…

„Tu druhou část jsme hráli výborně, takže jsme si mysleli, že můžeme vyhrát. Potom by se to celý vyvíjelo jinak, ale to jsou kdyby. Mrzí nás to. Jenže podívejte se, kam až se Amerika dostala. Ale je fakt škoda, že jsme vedení neudrželi. Všechno by bylo jinak. Stejně bychom na Švédy nebo další týmy narazili později. V play off musíte porazit všechny.“

Překvapilo vás, že reprezentace Tre kronor skončila až třetí?

„Když postoupíte do semifinále,