Hadamczik vzdal koupi Pardubic. Klub potřebuje lepší hráče i práci, říká

Obdržel nabídku na vstup do pardubického hokejového klubu. Alois Hadamczik vyjednával s primátorem města odkup téměř 74 procent akcií extraligového Dynama. To by bylo pozdvižení… Ale transakce jde nakonec (anebo zatím) k ledu, bývalý kouč národního týmu se rozhodl klub nepřevzít.

Jak jste se dostal k jednáním s Pardubicemi?

„Byl jsem osloven panem primátorem Charvátem, pustili jsme se do debaty. Možnost starat se o klub s takovou historií mě velmi zaujala, Pardubice vždycky patřily k tomu nejlepšímu, co naše liga nabízela, vždycky jsem k nim choval velkou úctu. Řadu jejich kluků jsem trénoval jinde, Krále, Zadinu, Jančaříka a další, ale zároveň si uvědomuju, že převzetí takového klubu nese velkou zodpovědnost.“

V čem především pro eventuálního nového majitele?

„Když jsem se podíval, jak se aktuálně staví tým a kteří volní hráči jsou na trhu, musel jsem si vzít čas na rozmyšlenou a pustit se do oslovování hráčů, zda by do toho šli. Oslovil jsem například Jirku Novotného, Lukáše Kašpara, finského gólmana Engrena. A narazil jsem na to, že všichni ti kluci chtěli s rozhodnutím čekat, řešili další možnosti na trhu. A to pak máte těžké. Nechtěl jsem dopadnout jako v Kometě, kde byla řada posil rozjednaných, vypadalo to dobře, ale pak většina nedopadla, protože zvolili ještě další rok v zahraničí. S vědomím, že pardubický fanoušek je náročný, čemuž rozumím, jsem se ujistil, že není vhodné jít do toho ve chvíli, kdy nemáte šanci dát do kupy odpovídající kádr. Potřebuju, aby se mnou přišli zkušení borci a taky, aby se s pardubickou mládeží pracovalo na nejvyšší úrovni. Aby bylo co nejvíce mladých Zadinů, kteří by se pod zkušenějšími hráči, kteří je podrží, vyhráli.“

Pardubicím nezbude, než se znovu spoléhat na Rolinka, Čáslavu, Sýkoru, ale vůči nim to není fér, už by si potřebovali v zákrytu trochu odfrknout a soustředit se na jiné úkoly, než celý ansámbl táhnout. Anebo by vám tito lídři stačili?

„Ti tři kluci jsou pardubické ikony, znám je výborně z reprezentace, kde pode mnou začínali. Chlapci s charakterem. Ale jak říkáte, je nutné, aby Dynamo disponovalo hráči, kteří jim s mančaftem pomůžou. Spoleh na ty kluky je, ovšem nemůžete po nich donekonečna chtít, aby měli za celé mužstvo zodpovědnost. Potřebujete víc takových hráčů, abyste sezonou prošli úspěšně. Ti však v Pardubicích nejsou.“

A vy nedychtíte po uplatnění za každou cenu…

„Abyste mi rozuměl, já nehledám nutně práci, být dvanáctý pro mě není motivace, nepřinese mi to uspokojení. Kdybych měl vstoupit do Pardubic, tak jedině s cílem hrát do pátého místa. A k tomu momentálně nejsou možnosti. Takovou odpovědnost na sebe převzít nedokážu. Škoda, že to s klubem muselo dospět až do této fáze. Největší chybou bylo, když z áčka začali odcházet kluci jako Buchtele, Kousal, Radil nebo Nosek. Jenže v Pardubicích se nedočkali smluv, jaké by si s o hledem na svůj potenciál zasloužili. Bylo jasné, že jednou odejdou, ale z Pardubic odešli strašně brzy. Kdyby se jim nabídly adekvátní podmínky, každý z těch hráčů mohl pro Dynamo odvést ještě kus práce a propad nebyl takový. Na vlastních odchovancích to Pardubice musí znovu postavit, není jiné cesty. Není možné, aby skoupily šest, sedm cizinců, to není dobrá vizitka. Říkám, kdyby se povedlo přivést Novotného, Kašpara a zajistit další vhodné doplnění, asi bych se ohledně vstupu zachoval jinak. A myslím, že o prodej permanentek by nebyla vůbec nouze. Naopak.“

Jak byste si svoji roli v Dynamu, vedle majitelské, představoval?

„Sportovně bych řídil celý klub, do svého týmu bych si dosadil lidi podle svého uvážení. Musím zmínit, že jsem měl s panem primátorem dobrou, věcnou debatu. Nakonec jsem mu dal dvě rady. Až by město jednou prodávalo akcie, ať si ponechá zlatou akcii, aby nedošlo k odchodu nového majitele jinam. A že město potřebuje místo v dozorčí radě, aby předešlo předlužení klubu.“

V budoucnu své zapojení v Pardubicích nevylučujete?

„Pokud o moji přítomnost bude zájem, uvidím jasné signály, že Dynamo chce hrát nahoře a dělá všechno pro návrat na nejvyšší mety, rád přiložím ruku k dílu. A udělám maximum pro návrat Pardubic na nejvyšší příčky. Není to tak dlouho, kdy klub prožíval skvělé období, o které se zasloužil především Zbyněk Kusý. On uměl sehnat výjimečné hráče, dát to celé do kupy, aby mančaft fungoval. Po jeho odchodu šla personální politika Pardubic výrazně dolů, do klubu začali směřovat hráči, jejichž jména nebyla adekvátní hodnotě a značce klubu. Pardubický hokej má přitom štěstí na obrovský zájem fanoušků, srovnatelně je na tom v Česku už jen Brno. Proto se musíte chovat tak, abyste příznivce klubu svoji prací neurážel, nadstandardně pracoval s mládeží a věděl, jak zaopatřit A tým. Snad se jim to v budoucnu povede.“

