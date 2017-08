Řezníček: Vondrkův případ je ojedinělý, nevidím ale vůli k domluvě

Jaký bude další postup? Je stanovena nějaká lhůta? „Dá se to řešit několika způsoby. Máme bankovní garance, klub může být vyzván k uhrazení pohledávek, může dojít k vypovězení smlouvy. Musí se přitom postupovat podle ustanovení hráčské smlouvy, stejně tak se postup smírčí komise řídí platnými řády. Do pěti dnů musíme svolat komisi, ale řekli jsme, že v tomhle případě komisi svoláme hned, aby hráč věděl, co může a nemůže dělat dál. Čekáme na stanovisko Chomutova.“

Lze případ vyřešit i dohodou?

„Na to musí být vždycky dva, aby se domluvili. Pokud ovšem hráč vypovídá smlouvu, tak tam nevidím moc vůle se domluvit. Na druhou stranu pokud dojde k rozhodnutí smírčí komise, je to v rámci ČSLH nenapadnutelné a tedy i neměnné. Podle něj se určuje, jakým způsobem se to vyřeší.“

O problémech v Chomutově se mluvilo už během play off. Je Michal Vondrka jediným hráčem, který podal podnět ke smírčí komisi, nebo se vám sešlo víc podnětů?

„Michal Vondrka je jediný, kdo podal podnět směřující k vypovězení smlouvy. Jeho případ je ojedinělý. Hráči samozřejmě moc dobře vědí, že kluby musí závazky uhradit do 31. srpna, aby splnily licenční podmínky.“

O spoustě podnětů se veřejnost ani nedozví, navíc pro hráče to je velmi citlivé téma. Na druhou stranu často už jinde nemají zastání. Proto se obracejí na smírčí komisi?

„K těmto řízením je někdy vede taky nedočkavost, občas možná i určitá životní situace, do které se dostanou, kdy se snaží získat peníze rychleji než až ke konci srpna. Každopádně pokud Chomutov do 31. srpna nedostojí svých závazků, tak samozřejmě nastane problém s tím, aby mohl vůbec hrát extraligu. To ale všichni vědí.“

Může se Vondrkův případ stát určitým spouštěcím momentem? Další hráči mlčí, jakmile však uspěje a prosadí svou, odhodlají se třeba i jiní. Hrozí z pohledu vás jako ředitele extraligy takové nebezpečí?

„Nemyslím si. Občas se objeví, že některý klub má přes léto problémy s platbami. Přijdou nějaké podněty, že to potřebují dřív, ale určitě toho nejsou hromady. Třeba jako loni v případě Slavie. Hráčům taky dál běží kontrakty, chtějí je dodržet, brát peníze, které podle smlouvy mají dostat. Ale chápu, že pro některé to může být složité, že mají třeba nasmlouvané hypotéky, auta, mají různé závazky. A do toho jim nechodí peníze, se kterými počítají. To se určitě může stát.“