Barinka pomohl zdolat "svoji" Spartu. Vulgarity k hokeji patří, bránil kotel

Do utkání vstupovala Kometa s určitou nervozitou, co ukáže Sparta pod novým trenérem. Případné brněnské obavy nakonec rozptýlil vítěznou brankou v prodloužení na 3:2 útočník Jan Hruška. „Chtěli se ukázat před novým trenérem, ale jsem rád, že jsme jim to nedovolili,“ pochvaloval si výkon svého týmu obránce Michal Barinka, který v novém působišti slaví již druhý skalp svého bývalého zaměstnavatele.

Vyrovnaný duel jste zlomili ve svůj prospěch až v prodloužení. V čem vás Sparta potrápila nejvíc?

„Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že přijedou pod novým trenérem a budou se chtít ukázat. Nevěděli jsme, co budou hrát, jakým systémem začnou, bylo těžké se na ně připravit. Dvakrát jsme vedli, jen škoda těch gólů, co jsme vždycky dostali, ale do třetice všeho dobrého nám to vyšlo prodloužení.“

Byla na Spartě znát změna poté, co vyměnila trenéra a měla týden na přípravu?

„Byl vidět rukopis pana Výborného, to znamená, že vzadu se s tím nemazlili, hodili to po mantinelu a snažili se bruslit. Zkrátka to, co pod panem Výborným hrála Mladá Boleslav. Chtěli určitě vyhrát a ukázat se před novým trenérem, ale jsem rád, že jsme jim to nedovolili.“

Je pro pohodu v mužstvu důležité, že se vám po dvou nezdarech v prodloužení podařilo získat ten bod navíc?

„Určitě jsme rádi, konečně se to povedlo. Naposledy jsme šli doma i venku do prodloužení, nevyšly nám nájezdy, naštěstí se to teď zlomilo.“

Jak po tříletém angažmá ve Spartě vnímáte nadávky, které se na adresu rivala linou z tribun?

„V Brně je nejhlasitější aréna v republice, teď se to znovu ukázalo. Je krásné, jak lidi sborově křičí, někdy ty vulgarity k hokeji zkrátka patří.“

Vypisoval jste v kabině prémii za výhru?

„Jojo, nějaká tisícovka tam proběhla.“ (úsměv)

Po měsíční pauze se do sestavy vrátil Ondřej Němec. Jste rád, že ho máte zpět vedle sebe?

„Ondra se dal se konečně zdravotně do kupy, v obraně jsme se točili, aby se do toho dostal. Jsem rád, že je zdravý a bude konečně hrát.“

Pro vás se asi nic nemění, pořád budete mít povinnosti především směrem dozadu.

„Přesně tak, jak říkáte. Moje úloha je jasně daná, přes to nejede vlak.“ (usmívá se)

Projevil se Němcův návrat na vašem herním vytížení?

„Uvidíme, jaký budu mít po dnešku ice time. Taky bude záležet, jak nás budou trenéři nasazovat, jestli se bude hrát na šest, nebo sedm beků.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Nečas, 25:16. H. Zohorna, 61:49. Hruška Hosté: 17:28. Kudrna, 34:54. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Štencel, Bartejs – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – T. Svoboda, L. Čermák (C), Dočekal – Mallet, Hruška, H. Zohorna – Nahodil, V. Němec, Haščák. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček (A) – Kumstát, Pech (C), Forman – Rousek (A), P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Rozhodčí Kubuš, Šír – Lhotský, Ondráček Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7 700 diváků