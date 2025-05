Koubka zlobila obrana: Mrzutost, laciné branky. Co dělalo Plzni problémy?

Mísí se ve vás pocity zklamání z porážky a toho, že jste jako jediní v sezoně dali Slavii v Edenu tři branky?

„Je to mrzutost, nechali jsme body v zápase, který vypadal dost nadějně. Bohužel jsme se dopustili závažných obranných chyb ve chvíli, kdy máme mít zápas pod kontrolou. Šlo o laciné branky, chyby jsme dělali pod tlakem Slavie, která ho dokáže vyvinout. Je to útočné, agresivní mužstvo.“

Co konkrétně týmu vyčtete?

„Z taktického hlediska došlo z naší strany k hrubým chybám. Třeba branka na 3:2 – oba naši stopeři vystoupili na hráče, kdyby šel jenom jeden, třeba se akci dalo zabránit. Byla tam směska taktického chybování a polevení v důrazu. Ztratili jsme zápas, je to škoda, šlo o zbytečné situace, které byly řešitelné.“

Což vás pochopitelně štve.

„Na mužstvo se zlobím za přístup směrem dozadu, naopak do ofenzivy je tam pochvala. Adu šel sám na brankáře, byly tam další nedotažené věci. Ale defenziva nám od začátku dělala problémy. Každý vysoký balon Slavie byl nebezpečný, prohrávali jsme osobní souboje, dobíhat druhé balony také nebylo snadné. Byli jsme špatní ve vzduchu i v boxu. Každá standardka pro nás znamenala nebezpečí. Máme oproti Slavii asi trošku méně agresivní a menší mužstvo a Slavia toho využila.“

Kdy se zápas lámal?

„Byly tam klíčové momenty, podle kterých se zápas vyvíjí. Třeba pokud bychom dali na 4:1, bylo by to o něčem jiném. Ale zase – už před prvním gólem jsme prohráli souboj. Měli jsme problém s agresivitou ofenzivních hráčů Slavie, s tím má problémy každý. Tlak na obránce v soubojích je enormní, Dweh měl dneska také problémy.“

Ztráceli jste i uprostřed hřiště?

„Tam bych takový problém neviděl. Hrálo se tam dva na dva, naši hráči to měli těžké. Třeba Moses, to je rafan, velmi dobrý, intenzivní hráč. Zafeiris má vyváženou ofenzivní i defenzivní složku hry. Musíte je v zápase dobře pokrýt, ne vždy se nám to dařilo, ale nebyl to úplný propadák. V útočné fázi jsme spoléhali na balony za obranu na naše rychlé útočníky, to byla spíš naše strategie, než dlouhé držení míče pod neustálým presinkem Slavie.“

Jde o velkou komplikaci v boji o druhé místo?

„Samozřejmě, ztratili jsme tři body a měli blízko minimálně bod. Nikdy nemáte vyhraný zápas, ani když vedete o dvě branky pět minut před koncem. Naši cestu za druhým místem to dnešní utkání ztížilo. Příští týden máme doma Baník, pokud jejich utkání (s Olomoucí) dopadne podle prognóz, stáhne nás na bod a v Plzni se příští týden může rozhodovat.“