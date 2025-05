Trpišovský o výhře i skladbě kádru: Sledujeme hráče z bundesligy. Po derby přijde volno

Vstoupit do diskuse (

Byl to šílený zápas, že?

„Vlétli jsme do něj jako uragán, vytvořili si velkou převahu a hráli skvěle. A zničehonic jsme prohrávali 1:3. Jsem rád, že se nám podařilo soustavným tlakem a chtíčem otočit zápas. Byl to mimořádně nadstandardní zápas, unikátní. Je potřeba ocenit náš výkon, stejně tak Plzně, která ukázala obrovskou kvalitu zejména v ofenzivě.“

Trénoval jste v lize lepší utkání? Možná patřilo na úroveň bundesligy…

„Patří určitě k top utkáním. Vidím teď zápasy bundesligy, protože tam něco sledujeme, a musím říct, že třeba Wolfsburg se v posledním domácím zápase nedostal do vápna soupeře. Přijde mi, že podceňujeme sílu českých týmů, protože jsme schopni zahrát takhle skvělý zápas. Plzeň má týmovou, individuální a trenérskou kvalitu. Stačí se podívat, jaké soupeře ničila v Evropě. Když se to otevře, vzejde z toho tak skvělý zápas.“

Počkejte, trenére, co sledujete v Německu?

„Možná dostanu vynadáno… Koukáme na jednoho stranového hráče.“

Dokážete říct, jak budete přemýšlet ve skládání kádru na příští sezony?

„Tohle je otázka na podcast… Kádr se tvoří, všichni se na něm podílíme a máme nějaké myšlenky. U českého klubu jsou jasně vymezené mantinely. Jde o zájem hráče, klubové možnosti, platové, transferové. Někdo nechce, jiný se nehodí do našeho herního stylu, který je specifický. Máme skvělý kádr, jsme s ním spokojení. Ale půjde o to, abychom nahradili hráče, kteří odejdou, nebo mohou odejít.“

Zpátky k zápasu. Ovlivnily mistrovské oslavy a režim skládání sestavy?

„Užili jsme si je, jsou zasloužené. Ve středu jsme poprvé trénovali a chystali se na zápas. Měli jsme v hlavě, že na stadionu bude skvělá kulisa, návštěva, že chceme lidem nabídnout kvalitu.“

Což se povedlo…

„Během jara jsou zápasy hodně svázané, byly někdy kostrbaté. Hraje se na výsledek, jde o hodně, terény nejsou ideální, což nás hodně ovlivňuje. Dneska jsme chtěli upustit stavidla, zatlačit nahoru. Důležité je, že nejsme ničím svázaní, hlava je nejdůležitější. Byl jsem rozčarovaný z toho, že prohráváme 1:3, ale na konci jsem byl rád, že jsme se do utkání takhle vrátili. Nejde už o výsledek, ale spíš o to, abychom ukázali lidem, že do toho dáme všechno.“

Oproti show v Olomouci (5:0) jste udělal šest změn. Jak jste spokojení s náhradníky Botosem, Mosesem a dalšími?

„Mám radost, že si užili zápas s vítězným koncem, protože jindy, když hráli, tak to třeba výsledkově nevyšlo. Je samozřejmě znát, že nemají nůž na krku ohledně výsledku, ale odvedli výborný výkon proti obrovské kvalitě Plzně. Na druhou stranu nám chyběla bez Oskyho větší brzda a čtení hry. Je super, že další hráči dostanou prostor, ale nemá to takovou vypovídající hodnotu.“

Proč jste vynechali ze sestavy Staňka, Kušeje a Provoda?

„Byly u nich zdravotní důvody, stejně tak u Jindry. I když jsme chtěli dát šanci Markymu (Jakub Markovič). Pravda je, že kdyby nebyl ještě reprezentační termín, přistupujeme k tomu jinak.“

A jak budete s týmem pracovat dál?

„Příští týden je derby se Spartou, k tomu bude směřovat naše koncentrace. Chceme to zvládnout. Potom dostane část hráčů volno do konce sezony a individuální program. Přesto v sestavě zachováme mix, aby někteří hráči dostali prostor a současně jim pomohli další hráči v organizaci.“

Vyhráli jste podevatenácté v řadě na domácím hřišti, čímž jste dorovnali klubový rekord. Žene vás dopředu i fakt, že ho můžete překonat?

„Celou sezonu jste se ptali, v jaké jsme pozici. Odpovídal jsem, že tohle nesleduju, nevím, jaký máme náskok, jaká je tabulka. A byla to pravda.“

Takže?

„Po minulé sezoně jsem se soustředil na to, abychom zopakovali šestadvacet výher a k tomu přidali ještě něco navíc. Tohle bylo pro mě měřítko. Dneska jsme vyhráli sedmadvacet zápasů a vždycky je skvělé, když jste součástí týmu, který přepíše historii. Jsem rád, že jsme udrželi domácí vítěznou sérii. A derby? Je to největší zápas v Česku, a i kdyby se o nic nehrálo, budete se na to soustředit. Tohle pro nás bude vrchol nadstavby.“