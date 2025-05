Útok na třetí zlato za poslední čtyři MS. Florbaloví junioři v semifinále rozdrtili Švýcarsko

„Byli jsme týmoví a to našemu výkonu dalo grády. Hráli jsme tak, jak hrát umíme a prodali jsme to, co je v nás všech,“ uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu útočník Adam Bureš, autor dvou branek a jedné asistence.

V polovině úvodní části otevřel skóre ze standardní situace Bureš. Za 79 sekund skóroval střelou bekhendem v pádu Martin Feigl a za dalších 24 vteřin se zapsal podruhé v utkání mezi střelce Bureš, který se prosadil z dorážky po střele Konstantyna Šlosara. V 16. minutě zakončil signál po další standardce Daniel Večl a upravil už na 4:0.

Ve druhém dějství Češi skórovali už po čtyřech sekundách, kdy přihrávku Daniela Dolejše proměnil Lukáš Rada. V polovině utkání v oslabení při trestu Vojtěcha Petráně pomohla Miroslavu Kovaříkovi horní tyč. Ve 33. minutě přidal další český gól po nabídce Jana Krejči Dolejš.

Ve 43. minutě sebral Kovaříkovi čisté konto Rovin Thalmann. V čase 54:22 se prosadil v přesilovce Jakub Vařecha, za 25 sekund ještě snížil Janis Reusser, ale poslední slovo měl Filip Bergman.

„Prvních pět minut jsme byli trošku nervózní na míčku. Bylo vidět, že to na kluky trošku dolehlo, ale pak se nám povedla dvě střídání, dali jsme gól, díky kterému jsme se uklidnili a šli jsme vítězství naproti,“ uvedl hlavní trenér českého týmu Ladislav Štancl.

Mistrovství světa juniorů ve florbalu v Curychu:

Semifinále:

Švýcarsko - Česko 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)

Branky: 43. Thalmann, 55. Reusser - 10. a 11. Bureš, 11. Feigl, 16. Večl, 21. L. Rada, 33. Dolejš, 55. Vařecha, 58. Bergman.

Švédsko - Finsko 3:9 (2:5, 0:2, 1:2)