Rulík čeká, že se nevyspí… Klapka je podle něj až moc hodný. A co už ví o nominaci?

Před novináři nejdříve přišel Radim Rulík s jednou omluvou. Když v pátek odpovídal na situaci v brankovišti, tak si myslel, že odpovídá na dotaz ohledně gólmana Lukáše Dostála. Přitom padl dotaz na Jakuba Dobeše (Montreal).

Takže to, co prohlásil, patří k Dostálovi. Tady je důvod, proč nebude obhajovat zlato: „S ním jsme byli v komunikaci a na základě toho, že nemá smlouvu v NHL, nechce riskovat.“ Což jsou slova k Dostálovi, ne Dobešovi… Potom už se pustil do hodnocení utkání se Švédy.

Co byste k němu řekl?

„Mají velkou kvalitu zejména na přesilovce, což prokázali. Švýcarsku dali dva góly v početní výhodě nám tři. Cesta k tomu, abychom byli úspěšnější tak byla v tom, nemít tolik vyloučených. Třeba jen jednoho a ještě oslabení ubránit. A to se nám nepodařilo. Při hře pět na pět jsme to, myslím, zvládli a postupem času jsme se adaptovali na vysokou úroveň hry. Ne, že bychom mohli být úplně spokojení, ale kdybychom zvládli oslabení, mohli jsme pomýšlet na lepší výsledek.“

Jak to vypadá se zraněnými obránci Tomášem Kundrátkem a Michalem Kempným?

„Ještě úplně nevím, dozvíme se po zápase.“

Zatrnulo vám hodně?

„Ano, samozřejmě. Člověk už může jenom počkat, co s nimi bude.“

Klapka se mi líbil na brankovišti

První utkání za reprezentaci odchytal Daniel Vladař, co byste k němu pověděl?

„Řekl jsem to i v kabině, že jsem ocenil jeho výkon. Za góly absolutně nemohl, bylo to pro něj hrozně těžký. Zvlášť, když mu stínili a neviděl. Velmi povedený výkon z jeho strany.“

A co obrovitý útočník Adam Klapka?

„Vůbec to nebylo špatný, musí se trošku dostat do herního tempa. Delší dobu nehrál a s jeho postavou potřebuje být v provozu, protože to nemá tak jednoduchý jako menší hráči. Líbil se mi moment na brankovišti, jak výborně pracoval a vyplynula z toho gólová dorážka. Celkově si myslím, že má v sobě potenciál. Ne náhodou se propracoval k zápasům v NHL.“

Působí i jako odstrašující případ pro soupeře? Když jde do tuhého?

„Doufám v to! Ale on je moc hodný.“

V civilu opravdu tak působí.

„Ale to i na ledě mi přijde… (smích) Tak uvidíme.“

Ukázal vám zápas něco směrem k nedělnímu oznámení nominace?

„Určitě ano. Rozhodne se to v neděli. Ještě musíme udělat sestavu. Protože v plánech jsem měl, že by si finalisté dali jeden zápas. Ale s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem jsme se domluvili, že se necítí připraveni, takže nenastoupí. Musíme udělat malou změnu v tom, že dva hráči naskočí ke třem utkáním, teď se o tom poradíme.“

Nechal jste vyloženě na nich, jak se rozhodnou? Nebo to vyplynulo z debaty?

„Já jsem hlavně chtěl vědět, jak se cítí. A jestli si myslí, že by to bylo pro ně dobrý. Máme otevřený vztah, nemáme problém si to říkat mezi sebou na rovinu. A když jsem cítil, že na to nejsou úplně nachystaní, tak by to mohlo skončit třeba blbým zraněním. Takže v tomhle je respektuju. Pro nás je hlavní, aby se nachystali na mistrovství.“

Oni jsou… Jak bych to řekl

Bylo to na ledě vyhrocené, že? Opravdu to vypadalo, že se hráči perou o nominaci.

„To jsem kvitoval, to se mi líbilo. Ale bylo to dané i soupeřem. Oni jsou… Jak bych to řekl. Nechci říkat přímo namachrovaní, ale trošku na nás koukají seshora. Stejně jako při šampionátu. Naši kluci si to nechtějí nechat líbit, takže z toho to taky pramení.“

Žádný trenér nechce prohrávat, ale může tahle porážka pomoct v celkovém obrazu o týmu? Asi není ideální v přípravě jenom vyhrávat…

„Ano, je to tak. Ale není to tak, že bychom to chtěli. Ale myslím si, že nám to vůbec neuškodí. Zvlášť v naší mentalitě.“

V neděli přijde důležitý den, možná ve vaší funkci ten nejtěžší. Kdy se oznámí nominace. Tak jak se těšíte? Neobáváte se trochu toho náročného momentu?

„Určitě nemám obavy, ale vím, že mě čeká těžký den. To určitě ano. Ale obavy z toho nemám.“

Na kolik procent už máte jasno? Kolik řešíte otazníků?

„Potřebujeme si vyhodnotit tohle utkání. Je lepší, když si to člověk nechá v hlavě trochu rozležet. Takže do zítřka do večera se asi moc nevyspím. Ale o procentech bych nechtěl mluvit. Mám hráče, o kterých jsem přesvědčený. Ale potom mám i dost takových, kteří na tom jsou stejně. A potřebuju udělat to rozhodnutí. To si potřebuju rozmyslet.“

Potěšilo vás, že jste vyhráli Euro Hockey Tour?

„Vůbec takhle na to nekoukáme, dozvěděli jsme se to před zápasem. Určitě jsme rádi, že jsme víceméně obstáli v téhle sérii, ale teď je pro nás prioritou příprava na šampionát.“

Kniha GUDY. Zpověď hokejového ranaře je již osmou publikací Edice Sport z nakladatelství CNC Books. Předcházely jí neautorizovaná biografie trenéra Jindřicha Trpišovského, knižní rozhovory s žokejem Josefem Váňou a fotbalovou legendou Janem Kollerem, zpověď fotbalisty Václava Kadlece a publikace Fotbalové devadesátky a Cesty ze dna s příběhy čtrnácti osobností českého sportu, které překonaly ve svém životě a kariéře závažné překážky.