Žádná vendeta se nekonala, pochvala pro oba brankáře. Jak moc chyběl Kliment?

Jen 11 dní po vyhroceném semifinále MOL Cupu (Sigma vyhrála 3:2) se ve druhém kole nadstavby Chance Ligy utkal Baník s Olomoucí. Tentokrát na žádné červené karty nedošlo, diváci se nedočkali ani gólů, duel skončil remízou 0:0. „Kdo čekal vendetu, že to bude vyhecované, tak byl na omylu. Bylo to poklidné, i když mezi lavičkami klasicky něco proběhlo. Bylo tam pár nepřesností, ale jinak to rozhodčí Karel Rouček zvládl,“ líčí redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica, který byl přímo na stadionu ve Vítkovicích a tohle je jeho První dojem.