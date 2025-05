Plzni jsme se přiblížili, řekl Hapal. Rigo u fyzioterapeutů, rozhodčí nemá smysl komentovat

Po dvou domácích porážkách bezbranková remíza. Takže další ztráta Baníku, navíc s papírově nejslabšími protivníky. Olomouc kromě střel Ewertona a Prekopovy hlavičky do břevna nepustila Ostravu ve druhém kole Skupiny o titul Chance Ligy do souvislejšího tlaku. Slezané tak nevyužili odpolední porážky Plzně v Edenu, mohli se jí přiblížit víc. „Ale i tak to něco řeší, je to bod do tabulky,“ zůstal optimistou trenér Pavel Hapal.

Mohli jste však být za Viktorií už jen o pouhý bod.

„Ale o bod jsme se přiblížili... (úsměv) Chtěli jsme vyhrát, udělali jsme maximum ve skladbě, v jaké jsme byli. Přešli jsme i do jiného rozestavení. Na druhou stranu je třeba říct, že ve finále nám to moc nešlo, nemohli jsme se prosadit. Měli jsme hodně centrů, standardek, ale nebylo nám dáno. Byli jsme tam o krok později, nebo jsme to neřešili, jsme měli.“

Sparta se na vás může v neděli bodově dorovnat, což je další komplikace...

„Čekají nás tři zápasy. Teď jedeme do Plzně, kde nás čeká těžké utkání, nicméně poslední utkání se nám tam podařilo vyhrát. Pak máme Spartu doma, taky to může být klíčové utkání, protože oni mají derby. Nebudu spekulovat, pojďme zápas od zápasu. Bohužel se nám teď nedaří naplno bodovat, ale proč to neurvat třeba teď v Plzni?“

Kdy jste se rozhodli, že ve středu zálohy nastoupí Matěj Šín s Davidem Buchtou?

„Avizovali jsme to, i když ne konkrétně. S klukama jsem na toto téma mluvil, do poslední chvíle jsme to tajili, i když jsme měli v týdnu herní nácvik, kde jsme si to vyzkoušeli. Zvládli to, i když to nejsou jejich optimální pozice. Šíňas hrál až na nějaké ztráty velice dobře, Buchtič musel vyplňovat prostor. Na to, že hrával zápasy na kraji, to zvládl. Porvali se s tím statečně.“

Jak to vypadá s Tomášem Rigem?

„Těžko říct. Nezačal trénovat, je spíše v rukách fyzioterapeutů. Uvidíme, počkáme. Samozřejmě bych si přál, aby se ještě zapojil do nějakého utkání, ale nejsem schopný to odhadnout.“

A Michal Frydrych? Jak je na tom?

„Už se o tom napsala spousta věcí. Je to pro něj celkově těžký direkt. Uvidíme, ještě je tam možnost se po polovině trestu odvolat. Nicméně už víme, že do konce soutěže hrát nebude. Mám na to odlišný názor než disciplinární komise, ale nejsem jediný. Spousta lidí s tím nesouhlasí, jsou daleko ošklivější zákroky, ale nechci se do toho pouštět. Po zápase Sparty si i pan Friis řekl na téma rozhodčích svoje. Hned nám přišel dopis... Nebudu to komentovat, nemá to smysl.“

Měl neúspěšný pohárový zápas se Sigmou psychický vliv i na toto ligové utkání?

„Ne, má to dopad personální, to je jasné. Vypadli nám čtyři hráči, po Jablonci další, dnes další. Naše mužstvo beru za velice slušné, férové, korektní. Podle mě máme jeden z nejmenších počtů žlutých karet v celé sezoně. Nutíme hráče, aby nefaulovali, aby hráli čistě. Boulis možná mohl chybět už v polovině soutěže, možná by nás to nebolelo jako teď v závěru. Nemyslím si, že by hráči měli to pohárové vypadnutí pořád v hlavách. Byli motivovaní, připravení, nachystaní. Prokázali, že chtěli vyhrát do posledního momentu. Hráli jsme na riziko, byli jsme otevření, soupeř hrozil z brejků. To byla známka toho, že jsme si šli za vítězstvím. Bohužel jsme nedokázali kvalitní obranu Sigmy překonat.“

Takže jste nemusel apelovat na správné emoce?

„Apelovali jsme. Víme, že podle nějakých sociálních sítí to bylo bráno jako vendeta za pohár. To určitě ne. Apelovali jsme na emoce, bez nich se hrát fotbal nedá. Ale musí být dobře nastavení, pozitivní a v rámci fair play. Nesmí tam být záludné věci. Myslím, že v zápase s Olomoucí záludné nebyly, ale chtěli jsme ty správné emoce.“

Když vám vypadl vykartovaný Matěj Chaluš, může dostat šanci David Lischka?

„To není o tom, jestli má dostat šanci, nebo ne. Lišák byl dlouhodobě marod, teď je připravený. Za béčko odehrál pár zápasů, ještě se budeme rozhodovat podle zdravotního stavu a rozestavení, které bychom chtěli aplikovat v Plzni.“

A jak se vám za rezervu Lischka líbil?

„Odehrál zápasy slušně. Měl tam některé chybičky, ale jsem rád, že po fyzické a zdravotní stránce je v pořádku. Určitě s ním můžeme počítat.“