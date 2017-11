Liberec potopil kuriózní gól. Sudí se omluvil, že nestihl písknout

Tenhle gól vyvolal emoce. Liberec i kvůli němu ztratil ve 26. kole Tipsport extraligy zápas v Ostravě, prohrál 2:3. Liberecký brankář Roman Will sice střelu vítkovického kapitána Rostislava Olesze ve 44. minutě chytil, ale pak jej i s pukem srazil do brány vlastní obránce Lukáš Derner. Sudí Robin Šír s Adamem Kikou gól uznali, nakonec to byla vítězná branka Ostravanů.

Marně se pak zástupci Bílých Tygrů rozčilovali a dožadovali revize. Branka platila. A jaké dostal trenér Filip Pešán od sudích vysvětlení? „Omluvil se, že nestihl včas písknout...“ reagoval kouč s pokrčením ramen.

Brankář Roman Will nechápal. Také byl naštvaný. „Hráč (Olesz) ujel, vystřelil na lapačku, chytil jsem to rovnou do koše, měl jsem to v moci,“ popisoval spornou situaci. „A pak se tam dva hráči přede mnou srazili, tak je logické, že když mě odhodí dozadu, že po nějaké chvíli s kotoučem spadnu do brány a objeví se tam. Nechci soudit, vím, že to má rozhodčí těžké, musí se rozhodnout, ale pokud jsem měl puk v moci a nějaké tři, čtyři vteřiny po střele tam puk spadne... Nevím, co k tomu říct, bohužel to ovlivnilo zápas.“

Časová prodleva po Oleszově střele nebyla tak dlouhá. Nicméně obránce Derner byl přesvědčený i o tom, že mu Olesz na vlastního gólmana „pomohl“. Vítkovický kapitán byl jiného mínění.

„Jedu, viděl jsem místo na lapačce, bohužel jsem to neprostřelil, ale pak jsem si všiml, jak ten obránce na mě letí. Tak jsem se jen zpevnil,“ popisoval Olesz. „Vrazil do mě a svojí chybou vletěl do gólmana. Kdyby přede mnou přibrzdil, tak se nic nestane a hraje se dál po vhazování v útočné třetině.“

Olesz připustil, že gól byl hodně kuriózní. „Musím zjistit, co jsem si koupil v létě za střeleckou plachtu, protože když jsem na zahradě střílel, tak se nic z toho, co jsem tam předvedl, neujalo. Teď jsem to zahrál na Baroše,“ připomněl sobotní vítězství fotbalistů Baníku po velmi diskutované a rozhodčími chybně posouzené brance v záchranářském duelu s Karvinou (2:1).

Baroš dával vítězný gól z ofsajdu. „V sobotu to splnil on, teď já, máme tři body, bude se o tom psát, nádhera. Stadiony jsou tři sta metrů od sebe, krásný víkend.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:43. D. Květoň, 26:48. Baranka, 43:52. Olesz Hosté: 17:35. Ordoš, 37:50. Jánošík Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A) – Szturc, O. Roman, D. Květoň – Bartovič, Lev, Olesz (C) – P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský – Tomi. Hosté: Will (Janus) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Pyrochta – Ordoš, P. Jelínek (A), M. Kvapil – Bakoš, Bulíř, L. Krenželok – J. Stránský, Redenbach, J. Vlach – Lakatoš, Bližňák, Jašek. Rozhodčí Šír, Kika – Tošenovjan, Hanzlík Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 341 diváků