Pogačar udržel náskok na Vingegaarda. Oslavy? Nikdy nevíte, je to Tour de France!

Velkým překvapením až šokem byla páteční výhra Thymena Arensmana v závěrečné horské etapě o pouhé dvě sekundy. To Tadej Pogačar může být v celkové klasifikaci mnohem klidnější. Už teď je s náskokem 4:24 minuty na Jonase Vingegaarda prakticky králem letošní Tour de France. Ačkoliv po velmi náročné čtvrteční etapě, kde dánského soka k pořádným atakům nepustil, se na pódiu radoval, v pátek byl opatrnější. „Už jistý vítěz? Nikdy nevíte, je to Tour de France!“

Tradice na Tour de France? Ačkoliv má tento závod už víc než stoletou historii, právě zvyky se od loňska trochu mění. Vůbec poprvé se před rokem nedojíždělo do Paříže. Kvůli blížícím se olympijským hrám to totiž nebylo logisticky možné, a tak se bojovalo až do poslední etapy, kterou byla časovka v Nice na jihu země.

Ani letos se tradice úplně nedrží. V posledních letech totiž bývalo zvykem, že etapa před tou Pařížskou byla horská, tam se definitivně sčítaly časy, určoval vítěz a v neděli šlo spíš o slavnostní defilé do Paříže s pořádnou sprinterskou bitvou na závěr. Také po poslední horské etapě v sobotu byl novinářům na velkou tiskovou konferenci „předhozen“ vítěz Tour de France, který už mohl shrnout svou cestu za žlutým dresem a slávou.

Ale teď? Poslední horskou bitvu už máme za sebou, přitom před cyklisty jsou stále dvě etapy. A tak byl i Tadej Pogačar poté, co si převzal žlutý trikot lídra Grande Boucle, stále ještě opatrnější, ačkoliv jeho výhoda na Jonase Vingegaarde je ohromná.

Když mu reportér oficiálního kanálu Tour de France řekl, že po horských zkouškách může být už víc než optimistický, že si maillot jaune převezme i v Paříži, odpověděl trojnásobný šampion Tour: „To ano, ale nikdy nevíte, je to Tour de France. Máme před sebou ještě dva dny, musíme se stále plně soustředit. Takže pojďme na to.“

I když den předtím, kdy srovnal dva roky staré účty se stoupáním Col de la Loze, už se tak trochu viděl někde na pláži. To totiž v rozhovoru s novináři zavtipkoval: „Ještě tři dny a konečně můžeme jet na dovolenou.“ Přitom jakožto už zkušenému vítězi je mu jasné, že v neděli večer pro něj povinnosti spojené s Tour de France neskončí, ale bude muset absolvovat ještě několik sponzorských a dalších akcí.

Každopádně únava na něm už byla znát. „Jsem hlavně šťastný, že to mám za sebou a jsme už jen dva dny od Paříže. Pro mě byly poslední tři dny opravdu těžké, takže jsem rád, že je to za námi.“

Hlavně dojet do Paříže!

Podobně jsou na tom ale i všichni ostatní závodníci z top 10, a nejen oni.

Teď se musí Pogačar hlavně vyvarovat pádu, jet obezřetně obklopen svými týmovými kolegy.

Co ale přijde pak v Paříži? Tady se totiž vracíme ke změnám, které pořadatelé udělali. Sprinteři, kteří měli dojezd na Elysejských polích jako své neoficiální mistrovství světa, si teď vůbec nemůžou být jisti, že na ně dojde. Po vzoru loňské olympiády totiž organizátoři na trať v hlavním městě Francie přidali třikrát přejezd přes Montmartre, sice jen kilometrové, ale i tím, že se jede i po kostkách, vůbec ne snadné stoupání.

A tak už to někteří zkouší na Pogačara s dotazem: Nepřijde ještě tam letošní pátá výhra na Tour de France? Ovšem muž s duhou na prsou to spíš popírá.

„Opravdu chci hlavně přijet do Paříže ve žlutém dresu. Ano, pokud budu mít dobré nohy, mám skvělý tým na tento okruh. Ale v tuto chvíli se zrovna necítím nabitý energií na to, abych přemýšlel nad nedělí a závoděním v Paříži, protože je to opravdu hektický okruh. Uvidíme, co se stane.“

Slovinskou cyklistickou star ale čeká ještě sobotní etapa, která už sice není horská, i tak ale bude hodně dynamická a závodníci si při ní vůbec neodpočinou. Pogačara by tady ale už nikdo ze soupeřů ohrožovat neměl, bitva se bude svádět spíš o místa za ním, třeba o to třetí.