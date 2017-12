Naštvaný Růžička po další prohře Pirátů: Takhle neporazíme ani Mělník!

Jak ten závěr hodnotíte?

„Bohužel, tohle je pro nás v posledních zápasech až normální. My máme na ledě ty nejzkušenější hráče, nezvládne se vhazování a… (zvýší hlas) Myslím si, že na to jak celý zápas hrajeme obětavě, tak tady pak nepadne nikdo do rány. To se musíme probrat. Takhle to hrát nemůžeme.“

Přitom na ty nejstarší asi budete nyní nejvíce spoléhat, že?

„Samozřejmě. Proto o tom mluvím. V posledních dvou minutách jsou tam ti nejzkušenější. Mně tedy vadí, že tam nikdo do té střely po hlavě neskočí. Takhle se to opravdu hrát nedá. To se zase musíme probrat a uvědomit si to.“

Můžete v neveselé finanční situaci klubu doufat v nějaké posily?

„Nechci se pouštět do otázky peněz, děláme s tím, co máme. A nemyslím si, že by tady bylo to mužstvo špatné. Samozřejmě, odchody Jana Rutty a Davida Kämpfa jsou znát, ale pořád kvalitu máme.“

720p 360p REKLAMA Chomutov - Olomouc: Zápas spěje do prodloužení, vyrovnal Martin Vyrůbalík, 2:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Jak tedy zvednout hlavy?

„Dobrá a složitá otázka. Tvrdou prací. Jinak to nejde. Musíme jít tomu štěstí naproti, protože samo nepřijde. Musíme bojovat a jít zápas od zápasu. Jinak se řítíme tam, kam nechceme. Nemá cenu si něco nalhávat.“

Z devatenácti posledních zápasů jste vyhráli tři. Pamatujete takovou bídu?

„Moc ne. Mockrát tedy ne. Ale ta liga je pořád vyrovnaná. Pokud třikrát vyhrajeme, tak se dostaneme nahoru. Díky slušnému začátku tu šanci máme. Ale pokud se neprobereme, neprobudíme, tak jdeme hrát do play out. A to nechci předbíhat, ale pokud to takhle bude dál, tak nás po něm asi čeká… No nechci říkat. Ale je to špatně, to nejde.“

Jak vy osobně sbíráte energii burcovat a zvedat svůj tým?

„Nedá se nic dělat, něco dělat musím. Nebude to snadné, to jsem věděl před sezonou. Ale pokud tomu nepůjdeme naproti a nebudeme lézt po čtyřech, tak to nepůjde. To neporazíme ani Mělník.“