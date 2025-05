Pardubice pouští kanadského útočníka Jonese. Jde do jiného extraligového týmu

Energii vznikla na soupisce díra po odchodu centra Dávida Grígera do Mladé Boleslavi, navíc další prostor se našel poté, co dlouho dopředu domluvený Eduards Tralmaks uzavřel kontrakt s Detroit Red Wings. Nick Jones je typem univerzálního útočníka, schopného nastoupit uprostřed ofenzivní formace i na křídle. Něco takového může být Karlovým Varům k užitku. Tým navíc opustil v play off produktivní Ondřej Procházka (5+3 v 11 utkáních), jenž našel nové útočiště v Liberci.

Nick Jones byl dobrou pardubickou koupí na konci lednového přestupního termínu, dravého i šikovného praváka si Dynamo vyhlédlo v Žilině, kde se zapsal jako jeden z nejschopnějších útočníků slovenské nejvyšší soutěže. Rodák z Edmontonu s pětiletou zkušeností v AHL se na české štaci rychle zabydlel, skóroval hned v prvním vystoupení venku proti Mladé Boleslavi. Díky nedostatku praváků v týmu se dostal i do verzí pardubických přesilovek.

Po konci sezony se Jones snažil domluvit s Dynamem na další spolupráci, zdroje iSport.cz informují o tom, že nebyl spokojen s novými návrhy, a tak se zkoušel poptávat jinde. Námluvy se Spartou a Třincem rychle skončily anebo ani pořádně nezačaly. Nakonec by to však mělo klapnout se západočeským týmem, jenž netají ambice minimálně zopakovat letošní průnik do čtvrtfinále.