České kluby v Evropě: Plzeň zná možné soupeře pro boj o LM, Sparta bude vždy nasazená

Třetí tým ligy začne ve druhém předkole Evropské ligy a hned bude nenasazený. Ostravanům už v úvodu kvalifikace hrozí velmi silní soupeři jako Braga, Anderlecht Brusel, Šachtar Doněck, Partizan Bělehrad či Legia Varšava, někteří z nich ale ještě musejí přejít přes úvodní předkolo.

Pokud by Baník vypadl, zamířil by do třetího předkola Konferenční ligy a v něm by se zřejmě těsně vešel mezi nasazené. V závěrečném předkole stejné soutěže už by byl nenasazený a mohl by narazit například na zástupce elitních soutěží z Anglie, Itálie, Německa či Španělska.