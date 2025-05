Fila otevřel skóre už ve druhé minutě, ale Juventus ještě do přestávky otočil zápas brankami Yildize a Kolo Muaniho. Benátky deset minut po pauze srovnaly krok gólem Hapse, nicméně na body to nestačilo. V 73. minutě zajistil „Staré dámě“ účast v Lize mistrů z penalty kapitán Locatelli.

Daniel Fila stuns Juventus! ⚽🔥 Venezia takes the lead with a brilliant left-footed strike from the center of the box! 🟠⚫



