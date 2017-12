Straka: Vulgarity v Plzni? Bojujeme proti nim, ale jsme za ně také víc bití

Dobře ví, že to, co zaznívá z plzeňského kotle, je přehnané. A s vulgárními pokřiky nesouhlasí. Martin Straka, kouč a majitel hokejové Škodovky, se snaží fanouškům od začátku sezony domlouvat. „Zatím to nepomáhá, ale máme s nimi další sezení. Musíme s tím něco udělat,“ tvrdí klubový boss. Zároveň se mu ale příliš nelíbí, že ze strany svazu je nejvíce bitý právě jeho klub.

Šedesát dva tisíc korun. Taková je celková výše pokuty, kterou musí Plzeň za vulgární skandování na adresu rozhodčích a soupeře zaplatit od startu tohoto ročníku. „To už je dost peněz, není to žádná sranda,“ upozorňuje plzeňská ikona. Celkem byl klub potrestaný šestkrát.

Snažíte se fanoušky nabádat, aby se polepšili?

„Jednali jsme s nimi už víckrát, na začátku sezony to bylo každé dva týdny. Seděli jsme společně, vysvětlovali jsme jim to. Je to s nimi ale trošku složitější… Teď máme další sezení, mělo by být dvanáctého prosince během reprezentační pauzy. Moc si vážíme toho, že lidi fandí, stojí při nás, ale jsou věci, s kterými prostě souhlasit nemůžeme. A bojujeme proti nim.“

Věříte, že je přesvědčíte?

„Snad jo, protože tam budou i hráči. Ani jim se to nelíbí. Navíc by měla dorazit široká základna fanoušků, předtím jich tolik nebylo. Apelujeme na ně dlouhodobě.“

Určitě by pomohlo, kdybyste i vy, jako plzeňská modla, na ně zapůsobil.

„Ale vždyť to dělám! Těch setkání už bylo víc. Při jednom z posledních zápasů jsem navíc říkal, aby hlasatel vyhlásil, že lidi prosíme, aby fandili slušně. Jenže oni potom začali hulákat ještě víc… Vulgární nadávky by v tom prostě být neměly. A už vůbec ne na adresu hráčů nebo trenérů soupeře. S tím absolutně nemůžu souhlasit. To se prostě nedělá. Jenže je třeba to říct i z druhé stránky.“

Z jaké?

„Že dostáváme pokuty víceméně jenom my. Jsme bití, přitom se to děje i na jiných stadionech. Nechci jmenovat, ale stalo se nám kolikrát, že celý stadion nadával, bylo to slyšet od začátku do konce, ale nikdo pokutu nedostal. Záleží na tom, jestli to delegát nahlásí, nebo ne. Což se nám taky nelíbí. Vůbec se nechci našich fanoušků zastávat, to ne. Ale také chceme, aby to bylo spravedlivé. Aby se to nedělalo namátkově. Když pokuty, tak pro všechny stejně.“

Je ale pravda, že v Plzni jsou slyšet nadávky ve větší míře.

„Já se toho nezříkám, nechci z nás dělat obětního beránka. Jenom říkám, že chceme, aby to bylo spravedlivé. Pokud by se na to zaměřil každý delegát, vybírali by pokuty na každém stadionu. Asi jsme jedni z těch horších, vulgárnějších, ale podobně se to děje na jiných stadionech. Není to až tak spravedlivé, ale respektujeme to. Bojujeme proti vulgaritám, vyhlásili jsme chartu fanouška. Určitě nám to není lhostejné. Zase když nám rozhodčí dvě minuty před koncem nepískne penaltu, chápu, že jsou naštvaní. A rozjedou se. I to ale musí mít nějaké hranice.“

Budete se snažit s fanoušky domluvit, aby na pokutu nějak přispívali?

„Uvidíme, nechci předbíhat, budeme se o všem bavit. Určitě k tomu zaujmeme nějaké stanovisko, protože se nám to nelíbí. Už je to 62 tisíc, což není žádná sranda, je to vysoká částka. Navíc je půlka sezony, to nejtěžší nás teprve čeká. Jestli se dostaneme do play off, tam teprve budou emoce. Proto je třeba si to s nimi vyříkat. To, že jsme bití více než ostatní, není omluva, ale ani to se nám moc nelíbí. Není to až tak spravedlivé. My a Kometa doplácíme na špatnou pověst.“