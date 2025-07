Bohemians před ligou: Hůlkova pozice, Kareem i pořadí gólmanů. Čeká se na stopera

Přišli postupně o Ondřeje Petráka a Jana Shejbala, oběma vypršela na konci června platná smlouva. Antonín Křapka, v minulé sezoně stabilní člen základní sestavy, odešel do Zlína. Bohemians jsou na stoperské pozici v minusu. Jedinou posilou se stal Kukučka. Když trenér Jaroslav Veselý přejde do systému se třemi středními obránci, což je možné, bude mít k dispozici Jana Vondru, Adama a Matěje Kadlece, Kukučku a případně Lukáše Hůlku s Matějem Hybšem. „Ještě jeden stoper by se nám hodil,“ prohodil Hejkal. „Sehnat ho není jednoduché. V tuto chvíli mámě nějaké hráče vytipované, ale zatím to není reálné,“ zmínil. Bohemians cílí zejména na zkušenost, už v zimě se dotazovali na Lukáše Hejdu z Plzně.