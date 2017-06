Bolt se loučí se Zlatou tretrou. Je to pro mě jako domov, hlásil

V Ostravě bude Usain Bolt startovat podeváté. Ve středu se rozloučí na stometrové trati. „Chci si užít každou minutu, ale nebude to stejné,“ říkal na tiskové konferenci jamajský sprinter. „Bude to naposledy, takže to bude emotivní. Tohle je jeden z mých oblíbených mítinků, jezdil jsem sem roky, je to pro mě jako domov. Znám tady všechno, i pokoje. Jsem šťastný, že tady mohu opět být.“

Osminásobný olympijský vítěz a světový rekordman na stovce i dvoustovce se chce se Zlatou tretrou rozloučit stylově. Nikdy tady neprohrál, tradici hodlá dodržet. Po příletu do Ostravy jej příjemně překvapilo teplé počasí. „Je tady mnohem tepleji, než jsem zvyklý,“ připomněl déšť a chlad, který většinu jeho předešlých vystoupení provázel.

Bolt potvrdil, že sezona, jejímž vrcholem bude srpnové mistrovství světa v Londýně, je jeho poslední. Pochybnosti o prodloužení kariéry nemá. „Byla to skvělá kariéra. Užil jsem si ji se všemi vrcholy i pády, prošel jsem všechny zkušenosti, radost i smutek. Teď to končí, jsem s tím smířený. A těším se, že až přijedu příště, tak se budu jen koukat a budu součást diváků, kteří tady byli vždycky skvělí. A budu sledovat mladou generaci, jak přichází.“

Ostravské publikum dopředu chválil. A těší se na vyprodané ochozy. „Chodí vždycky, ať je jakkoliv zima, vždycky je tady plno. Ať se děje, co se děje, to je velká věc. Byl jsem na hodně mítincích a když je škaredě, lidi nepřijdou. Tady je vždycky plný stadión. A lidi mě ženou vpřed.“

Přestože většinu konference působil vážně, u některých odpovědí se rozzářil. Kde třeba bude za deset let? „Nemám tušení, snad nebudu mít pivní pupek,“ rozesmál se. A odvázal se i v samém závěru, kdy se s ním manažer Alfonz Juck loučil. Když Juck do mikrofonu říkal jeho jméno podobně jako hlasatel při startu, Bolt hned zvedl ruce jako při mexické vlně v publiku.

Zlatá tretra se znovu může těšit na velikou show. Nejen díky Boltovi. Světových hvězd bude na mítinku celá řada.