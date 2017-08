Je zpět! Jones po trestu za doping ubil Cormiera a už dráždil další cíl

Dlouhých patnáct měsíců musel šampion lehčí těžké váhy UFC Jon Jones čekat na svůj návrat do zápasů MMA. Pauzu si musel dát kvůli pozitivnímu dopingovému testu, teď je ale zpět - a to se vší parádou. I napodruhé totiž dokázal porazit Daniela Cormiera a uzmul si zpátky svůj mistrovský pás. „Jsem zpět,“ hlásil pak v kleci po brutálním knockoutování soupeře.

Daniel Cormier si pro sebe vybojoval titulový pás ihned poté, co o něj kvůli dopingovému nálezu Jones přišel. Dokázal ho obhájit hned ve třech zápasech, Jonesův návrat ale byl pro něj konečná.

Ač byl rodákovi z Rochesteru více než rovnocenným soupeřem, ve třetím kole si nedokázal pohlídat Jonesovu nohu a inkasoval tvrdý high kick do hlavy. Cormier se zapotácel a upadl na zem, kde bývalý a opět i současný šampion dílo dokonal. „Je to nádherný okamžik. Hodně jsem dřel, abych se dokázal vrátit zpátky do téhle pozice,“ radoval se bojovník s přezdívkou „Bones“ (v překladu kosti).

Oba se před zápasem hecovali a špičkovali, Jones ale dokázal ocenit Cormiera coby vyrovnaného soupeře. „Rád bych poděkoval Danielu Cormierovi za to, že se stal mým největším soupeřem a motivací. Nemá vůbec žádný důvod proč věšet hlavu. Byl to ukázkový šampion, manžel, otec, bojovník i vůdce a já toužím být v tomhle lepší než on, protože on je úžasný člověk. Bohužel jsme byli rivalové, ale mimo klec je šampionem do konce života,“ smekl po výhře.

Cormier byl těsně po zápase rozčílený a pohádal se s rozhodčím a následně i se šéfem UFC. Odmítl totiž dorazit na vyhlášení vítěze, za svůj krok se však později omluvil. „Chtěl bych se omluvit rozhodčímu McCarthymu za to, jak jsem s ním jednal. Jsem vděčný za čas, který jsi mi dal, abych se zkusil sám ubránit a vrátit se do boje. Jsi nejlepší ve svém oboru z nějakého důvodu,“ napsal později na svou instagramovou stránku. A poblahopřál i vítězi: „Gratuluji Jonu Jonesovi a jeho týmu. Vykonali fenomenální práci a vyhráli,“ napsal.

Me being happy: Daniel Cormier

My Depression: Jon Jones pic.twitter.com/8MMN1SOO42 — Freddy Got Magic (@SupaBwe) July 30, 2017

Rozhodčí McCarthy byl v nelehké pozici. Jedna část publika ho po zápase vinila, že měl zápas ukončit dřív, druhá zase, že měl ještě chvíli počkat. Cormierovu omluvu přijal a na twitteru mu i odpověděl. „Nemáš se za co omlouvat. Byl jsi neuvěřitelný šampion, který reprezentoval MMA důstojně a na úrovni. Předvedl jsi skvělý souboj s neuvěřitelným soupeřem. Byla čest být v kleci právě s vámi dvěma.“

Připustil však, že ho rozhodnutí trápí. Podle jeho mínění měl zápas ukončit ještě dřív. „Každý rozhodčí chce být dokonalý, ale to prostě není možné. Vím, proč jsem to nechal, na co jsem čekal a to jsem také řekl Cormierovi. Zápas jsem sledoval dvakrát a věřím, že jsem měl boj zastavit o dva údery dřív. Ale druhou šanci už nedostanu,“ napsal.

A ani nový šampion po zápase nezahálel a ihned začal provokovat dalšího možného soupeře. Na otázku, koho by nyní rád porazil, odpověděl bez přemýšlení. Rád by se utkal s bývalým šampionem těžké váhy, který však už rok nezápasil. „Chci Brocka Lesnara. Brocku, jestli chceš vědět, jaké to je být poražený někým o 40 liber lehčím, tak se se mnou utkej v kleci.“ A vzápětí dostal rovnou i odpověď. „Dej si pozor na to, co si přeješ, mladý muži,“ vzkázal mu Lesnar.