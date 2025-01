Češi v Gamechangeru: Kincl překvapil promotéry. Peňáz vs. Čepo nadosah?

Letošní Tipsport Gamechangeru měl být ročníkem český barev. Z možného elitního kvarteta, které tuzemská střední váha nabízí, však nakonec nastoupí pouze duo s iniciály M.P.. Matěj „Money“ Peňáz stojí v čele mezi favority, zatímco Miloš „Meloun“ Petrášek patří k největším outsiderům. Účast naopak odmítly hvězdy držící vysoké posty ve světové top stovce, Machmud Muradov a Patrik Kincl. Úroveň klíčové projektu Oktagonu, jež se má rovnat evropské lize mistrů MMA, tak utrpěla dílčí zásah.

Zatímco Muradov od návratu z UFC do Oktagonu avizoval, že se prestižního turnaje kvůli vysokému zápasovému tempu neúčastní, start Kincla hraničil s jistotou. Ostatně právě Tipsport Gamechanger označil jako jedno z hlavních lákadel, které jej přesvědčili prodloužit stávající angažmá a odmítnout polské KSW.

„Myslel jsem si, že do toho Patrik půjde. Byli jsme za mě skoro dohodnuti. Nakonec usoudil, že čtyřikrát za rok shazování nedá, že mu to nevyhovuje. Strašně to v sobě řešil, na verdikt jsme čekali opravdu hodně dlouho,“ vyprávěl Ondřej Novotný. K účasti Kincla nepřesvědčil ani jeden z jeho sponzorů, Tipsport, který je zároveň hlavním partnerem Gamechangeru.

Peňáz vs. Čepo? Stačí, když…

Rozhodnutí nedávno sesazeného šampiona překvapilo také jeho dřívějšího vyzyvatele Peňáze. „Škoda… Samozřejmě by bylo zajímavější, kdyby se s Machem zapojili. Na startovce je ale tolik kvalitních jmen, že turnaj atraktivitu neztrácí,“ vyjádřil se na to konto osmadvacetiletý střelec. Záhy dodal, že by vzájemný střet v pyramidě nutně nevyhledával. „Mnohem radši zápasím se zahraničními borci, protože tak můžu reprezentovat Česko,“ uvedl.

Tužba se Peňázovi, který od návratu po zranění pokukuje po lasu z UFC, splnila. V osmifinále narazí na někdejší světovou sedmdesátku, Davida Zawadu. V době před šesti lety, kdy si „Money“ prorážel cestu top desítkou v nejlepší kickboxerské lize, se Němec potýkal s elitou v KSW a později i UFC. „David bude dosud můj nejkvalitnější soupeř. Těším se a myslím, že mě posune nahoru nejen žebříčkově, ale i zkušenostmi,“ zhodnotil osmadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě.

Fleury nechtěl Vémolovi ublížit. Rozhodčí to měl ukončit dřív. Keita do UFC? | Fight! Video se připravuje ...

Proběhne souboj stylů. Tak zněla předpověď pokaždé, kdy se Peňáz postavil do klece a v případě jeho nadcházející zkoušky v Düsseldorfu tomu nebude jinak. „U Matěje jsou karty rozdané jasně. Byť ve střední váze může rozhodnout jen jedna rána a v Gamechangeru jsou nasazeni velice tvrdí bijci, čistě v postojářských schopnostech se Matějovi nemůže nikdo z nich rovnat. Plán na celý turnaj je tedy více méně stejný, věčné drilování obrany proti strhům na zem,“ shrnul André Reinders, trenér.

Byť vycházející česká hvězda stojí před dosud největší překážkou v MMA kariéře, fanoušci ji považují více méně za povinnou výhru a vyhlíží několikrát odložený duel s Vlastem Čepem, který v Gamechangeru reprezentuje Slovensko. „Kdykoli se o našem zápase mluví, tak jedině s nadšením,“ podotkl Peňáz s úsměvem po tiskové konferenci, na níž se potkal s diváky.

„Lidi náš souboj prostě chtějí a myslím, že na něj v Gamechangeru určitě může dojít. Stačí, když oba vyhrajeme v osmifinále, pak už si může jeden druhého vybrat,“ uvedl. Možnost utkat se s Čepem hned v prvním kole prý nedostal. „Vůbec jsme o tom nejednali. Podle mě je v prospěch Oktagonu, že proti sobě nepůjdou Češi a Slováci hned v prvním kole,“ vysvětlil Peňáz.

Nelíbí se vám to? Vypněte si televizi

Petrášek dříve mířil do hvězdných výšin zámořského MMA. Vítěznou vlnu mu však zhatili veteráni UFC. „Meloun“ ještě stačil získat výhru, nicméně po následné hořké porážce a následné sérii zranění se vytratil z radaru.

Věčně smějícímu se gigantovi se povedl další návrat. Petrášek se v polovině loňského roku střetl v Edenu s Kamilem Wojciechowskim. Výhru na body proti ostřílenému Polákovi však část fanoušků nevnímala jako dostatečnou pro kvalifikaci do Tipsport Gamechangeru. Když tedy pak organizace oznámila sestavu pro tento rok, největší vlna kritiky a nesouhlasu se rychle snesla právě na jednatřicetiletého bijce.

„Kdyby tu bylo nějaké jiné legitimní české jméno v divizi, které by o Gamechanger stálo, klidně může jít. Já tady nikomu místo nedržím. Za Česko jde krom mě už jenom Matěj,“ reagoval rázně Petrášek, který se v první kole utká s bývalým britským šampionem Mickem Stantonem. „Jestli se někomu nelíbí, že budu v pyramidě zápasit, ať si vypne televizi před mým nástupem do klece,“ dodal.

Podle vypsaných kurzů je jasné, že Petrášek může jen překvapit, patří mezi největší outsidery celé pyramidy. „Vlastně to chápu, přeci jen za poslední dva roky měl pouze dva zápasy a odnesl si bilanci jedna jedna. Prohru si ale odnesl z duelu s osminásobným mistrem světa různých organizací, Stephan Putzem, kterému navíc vzal prvního kolo,“ podotkl „Melounův“ kouč Reinders.

Petráškův trenér svěřence vnímá jako černého koně a míní, že by mu role mohla svědčit. „Miloše v kariéře často brzdila právě vysoká očekávání. Spousta lidí jej vnímala jako obrovský talent a naději. Nechával na sebe příliš dopadnout tlak, tentokrát se od něj ale může oprostit,“ zhodnotil.

Česká výprava v milionovém turnaji bude na nervy i po možná úspěšném osmifinále. Kamarádi a týmoví parťáci z Reinders MMA budou doufat, že je čtvrtfinálový los pošle na opačnou stranu pyramidy, aby se nemuseli navzájem vyřadit. „Doufám, že na tenhle zápas nedojde a maximálně se potkáme ve finále. Tehdy už by asi bylo pro oba přijatelné, abychom proti sobě nastoupili,“ vyjádřil se Peňáz.

„Takhle dopředu jsme se o jejich případném zápase nebavili. Nejpravděpodobnější a nejférovější variantou je, že nepůjdu do rohu ani jednomu,“ řekl k potenciálnímu střetu svěřenců trenér Reinders.