Předpověď MMA 2025: Procházka bude vítězit, Keita do UFC. A Gamechanger...

Video se připravuje ... Uplynulý rok byl pro české MMA víceméně hořký. Byť se Oktagonu podařilo dostat domácí scénu do světového povědomí, když se jeho červnový turnaj v Edenu těšil třetí největší návštěvnosti, při pohledu na výsledky našich reprezentantů se o nadšení nelze bavit. Česká sezóna v UFC byla bolestná. Jiří Procházka sice zahájil rok senzačním finišem elitního bijce z TOP 5, Aleksandara Rakiče. Dva měsíce na to ale sám KO inkasoval, již podruhé v titulovém klání s Alexem Pereirou. David Dvořák a Machmud Muradov se s prestižní ligou rozloučili a nadějná Tereza Bledá nepřidala na rekord ani jeden zápas, do cesty se jí opakovaně stavěly zdravotní komplikace… Ani na domací scéně nepřišly očekávané triumfy. Tipsport Gamechanger proběhl z větší části bez české účasti a v Oktagonu nyní nevládne žádná z tuzemských hvězd. Pás ztratil Patrik Kincl a v samotném závěru roku i Karlos Vémola. Neuspěla ani výprava v polském KSW. V roce 2025 se však, dle smělých předpovědí serveru iSport.cz, karta obrátí. České barvy zazáří v milionové pyramidě Tipsport Gamechanger, Procházka se vrátí na špičku divize a Brichta chytne druhý dech v Polsku.

Procházka bude opět korunním princem polotěžké váhy „Český Samuraj“, jak se dvaatřicetiletému rodákovi z Hostěradic často přezdívá, se už za týden vrhne do první výzvy sezóny 2025. Střet s bývalým šampionem Jamahalem Hillem bude pro Jiřího Procházku ideálním odrazovým můstkem. V elitní pětce polotěžké divize nelze mluvit o snadných soupeřích, nicméně velkohubý Američan je dozajista tím nejhratelnějším. Rychlá výhra v lednu a další v letních měsících. Ke vstupence do třetího duelu s Pereirou českému ranaři jeden finiš stačit nebude. Jeho pozici ve frontě uchazečů by však mohl výrazně vylepšit skalp vítěze duelu Jan Blachowicz vs. Carlos Ulberg. Procházka i tento matchup zvládne a opět se vyhoupne na první místo žebříčku. Jestli letos stihne uzavřít trilogii s šampionem, rozhodně právě Brazilec. Ten by mohl program obhajob dočasně odsunout na druhou kolej. Pokukuje totiž po zastávce ve střední i těžké váze. Český bojovník Jiří Procházka • Foto Profimedia

Muradov v megazápasech s Kinclem i Fleurym Machmud Muradov byl po vyhazovu z UFC v květnu loňského roku na roztrhání. Přes finančně lukrativnější nabídku z KSW se Uzbek chytil lasa z Oktagonu. V moment oznámení velkého podpisu se rozjely spekulace o duelu s tehdejším šampionem Patrikem Kinclem. Teď se k němu zdají být podmínky vůbec nejpříznivější, ani jeden z bijců se nezapojil do Tipsport Gamechangeru, a tak si na špičce střední váhy v uvozovkách zbyli. Nadšení z vidiny mega zápasu s fanoušky otevřeně sdílí také promotéři černožluté stáje. Do hry se ale znenadání vložil Will Fleury, který si o Muradova řekl po výhře nad Karlosem Vémolou. Ir je Uzbekovi ve světovém žebříčku ještě blíž než Kincl, byť se nejedná o rozhodující faktor. Nyní má Muradov na stole dva souboje úrovně evropské extratřídy, oba přijímá. Jeden navíc v žádném případě nevylučuje ten druhý. Česká část programu Oktagonu má dva vrcholy – červnový Eden a prosincovou O2 arenu. Na nich se budou duely Muradova s Kinclem a Fleurym přímo vyjímat. Uzbek s tuzemským zázemím Machmud Muradov při návratu do Oktagonu na zemi přetlačil Scotta Askhama • Foto Oktagon MMA

Peňáz vyhraje Gamechanger a skončí v TOP 50 „Money“ si naplno vynahradí rok strávený mimo klec. Matěj Peňáz odstartoval minulou sezónu ve velkém stylu, když si bez větších potíží poradil s někdejším britským šampionem Matthew Bonnerem. Namísto titulové bitvy se ale dříve elitní kickboxer přesunul do ústraní, nejprve jej vyřadil spor s vedení Oktagonu, poté zdravotní problémy. V roce 2025 konečně se dlouhánovi z Nového Města na Moravě podaří průlom do světové TOP 50, který od něj experti už dlouho očekávají. Stačí „jen“ vyhrát Tipsport Gamechanger. K zápasnickému kumštu má Peňáz všechny předpoklady. Stejně jako vítěz minulé řady, Losene Keita, osmadvacetiletý Čech je unikát, a to nejen postojářskými schopnostmi nejvyššího světového kalibru, ale i zápasovou psychikou. Ta hodně posílila po debaklu v Contender Series, když byla v sázce smlouva s UFC. Peňáz se může těšit z příjemného losu, v osmifinále jej čeká David Zawada, druhý největší outsider turnaje. Klíčové pro českého bijce bude zdraví, které bylo dříve jeho největší brzdou. „Money“, i s vědomím toho, že jej od finále dělí tři zápasy během tři čtvrtě roku, půjde po ukončení, nasbírá tři KO a ve finále naváže dalším. To ho vystřelí do TOP 50 střední váhy. Peňáz: Duel s Čepem? Stačí vyhrát osmifinále. Překvapilo mě, že se Kincl nezúčastní Video se připravuje ...

Brichta vystřelí do TOP 3 v pérové váze KSW Senzační rok 2023 vystřídala hořká sezona 2024. S novým rokem však přichází velké změny v kariéře Lea Brichty. Bijec, který se vedle sportovní dráhy také baví a živí novodobou profesí youtubera, ohlásil po dvou porážkách v titulových duelech přestup do nižší váhy. Při pohledu na jeho vyrýsovanou postavu se sice nabízí nervózní otázka, co chce ještě hubnout, Brichta ale odhaluje, že doposud do lehké váhy (-70 kg) shazoval pouze tři až čtyři kila. Limit šestašedesáti kil tak pro něj nepředstavuje nijak velkou překážku. Debut v nové divizi si odbude už 21. února. Čistokrevného zemaře Lukasze Charzewskiho přesvědčivě rozebere v postoji, aniž by se dostal do vážnějšího ohrožení. Skalp předního polského bojovníka Brichtu dostane do TOP 10 divize KSW. Tam se s precizním postojem a disciplinovaným nasazením rychle etabluje. Připíše se další dvě výhry a na konci roku bude jeho jméno svítit v nejvyšší části tabulky, kde bude dýchat za krk šampionovi Salahdinu Parnassovi. Brichta: Uživím se i bez MMA. Jak se skamarádil s Keitou? Proč si zve do podcastu politiky? Video se připravuje ...

Keita podepíše v UFC a dostane se do TOP 20 Titul pérové váhy, titul lehké váhy, trofej Tipsport Gamechanger, skalpy předchůdců na trůnu Buchingera, Paradeisera i Legierskiho. Belgická tvář MMA Losene Keita „dohrál“ Oktagon. Ovládl pásy, zvítězil v milionové pyramidě, zdemoloval většinu divize a prorazil do světové TOP 50. Co víc může v černožluté stáji dokázat? Nic. V každém dalším zápase bude zbytečně riskovat. Zbývá tedy jediný logický krok, a to odlet na druhou stranu Atlantiku a skok přímo do klece UFC. „Černý panter“ má v Oktagonu stále platnou smlouvu, ale ta mu v cestě do nejprestižnější ligy světa nebude stát. Vedení potvrdilo, že pokud Keitovi přijde nabídka a on ji bude chtít přijmout, nebude mu v odchodu bránit. Belgičan se v UFC představí ještě letos, připíše si výhru a postaví se na práh elitní TOP 15. Keita vítězí na KO! • Foto OKTAGON MMA

Paradeiser se stane jedničkou velterové váhy Oktagonu Do finále Gamechangeru došel nejlepší Slovák v Oktagonu Ronald Paradeiser ve větším stylu než jeho rival Keita. Přesto mu v O2 areně nestačil. Krátce po hořké prohře přišel s očekávaným avízem: „Do lehké váhy už neshodím, jdu nahoru!“ Na místě je snad odpověď: Konečně! Paradeiser se svými 187 centimetry v lehké váze doslova vyčníval a hubnutí na limit sedmdesáti kil pro něj vždy bylo trápením. Přestup mu pomůže, ve velteru (limit 77 kg) si bude moct dovolit nabrat svaly, zároveň si však udrží rychlost, kterou by mohl nové konkurenty porážet. Prospěje mu to v podobně velké míře jako někdejšímu šampionovi Kaiku Britovi. Oproti Brazilcovi se ale Slovák může pyšnit komplexností a vysokým bojovým IQ. Návrat do klece plánuje Paradeiser na jaro. Stihne tři zápasy, ve všech zvítězí a vyšplhá se na vrchol divize. Do titulového boje se ale hnát nebude, velterové váze přeci vládne jeho blízký kamarád Ion Surdu. Paradeiser: Doping neberu, protože se bojím rakoviny. Oktagon mám rád, ale chci… Video se připravuje ...