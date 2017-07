Že Phelps po olympiádě hulí bongo? Plavání se posunulo, zjistil Šefl

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Setkání s realitou na mistrovství světa v Budapešti zřejmě motýlkáře Jana Šefla posune k zásadnímu kroku v kariéře. Po dvou výpadcích v rozplavbách plánuje návrat do Austrálie, kde se už během jara připravoval se svojí přítelkyní, polohovkářkou Barborou Závadovou.

Voda v bazénu mu ujížděla pod nohama. V plaveckém světě většinou první rok po olympijské sezoně bývá malou chvilkou na oddech. Jenže Budapešť je jiná. Jan Šefl dvakrát skončil v rozplavbě, a když se rozhlížel po nejrychlejších časech, zjistil, že na padesátce, stovce i dvoustovce se v jeho stylu plave rychleji než na minulém MS v Kazani.

„To je strašný. Koukal jsem se na výsledky mistrovství světa 2013 a 2015. I když nerad chodím do minulosti, dá se od toho trochu odpíchnout, kam se trať posunula…“ líčí Šefl.

„Přitom mistrovství světa po olympiádě bývá slabší, olympiáda je absolutní vrchol, všichni jsou tam nastřelení. A po olympiádě všichni srandičky, Phelps támhle hulí bongo… Výkonnost špičky se trochu zasekne a spadne a to je příležitost pro nás ostatní, ukázat, co v nás je.“

Šefl připomněl neslavnou historku šampiona Michaela Phelpse, kterého po olympiádě v Pekingu fotografové přistihli, jak kouří vodní dýmkou s marihuanou. Tuhle zimu měli ale zřejmě elitní plavci jiný program.

Jezdíme sem na rozplavby

„Jde to furt nahoru. Což je samozřejmě dobře. Ale pro nás je to špatně, protože my si neškrtneme a sem skoro všichni jezdíme akorát na rozplavby,“ říká Šefl.

Na stovce si přitom o 27 setin sekundy zlepšil osobní rekord (52,65 sekundy), stačilo mu to na 26. místo, na padesátce skončil ještě o dvě místa hůř.

„Jo, osobáček fajn, po dlouhé době relativně hezkej čas, ale na ten svět to prostě nestačí…

V lednu jsem si stanovil, že padesátka byla hlavní start, na který se připravuji. Napíšu trenérovi, jak jsem plaval, on to určitě sleduje,“ říká Šefl s odkazem na australského kouče Dean Pugha z Gold Coast.

Právě tam Šefl se svojí přítelkyní Barborou Závadovou strávil na jaře několik týdnů, aby nastartoval novou fázi své plavecké dráhy.

„Bylo to fajn, jednak kvůli tomu, že jsme tam byli spolu s Bárou, to už samo o sobě je hrozně příjemné nebýt tam sám. A druhá věc je to, že jsem si hrozně sedl s tím trenérem,“ vzpomíná Šefl. „Sedli jsme si nejen tréninkově, ale i lidsky. Naprosto mě tam nelámal přes koleno.“

Šefl se musel po loňské sezoně vyrovnávat s drsným zklamáním. Ani na třetí pokus se nedostal na olympiádu. K limitu do Ria mu scházelo 61 setin sekundy. A poslední naděje zhasla, když se nedočkal ani pozvánky od mezinárodní federace FINA.

Po tréninku hodinu povídat

„Řekl jsem trenérovi: Jsem zklamaný z olympiády, nedostal jsem se tam třikrát za sebou. Popsal jsem mu svoje pocity a on se na mě díval na tréninku a říkal: Jo, jo, to je vončo! Nejen z tohoto podhledu se mi to líbilo,“ říká Šefl. „Ta chemie tam byla i lidská. Bylo neskutečné, že jsme si po tréninku dokázali ještě hodinu povídat, někdy ani ne o plavání, ale také o jiných věcech. Byli jsme i na pivku. Ta chemie funovala strašně super.“

Pozitivní zkušenost Šefla motivuje se do Austrálie vrátit. Podobné plány má i jeho přítelkyně Závadová. Ta si ale středisko pro budoucí působení na druhém konci světa vybírá a navíc si tam chce udělat dlouhodobou základnu. Šefl uvažuje o návratu přímo k Pughovi na několikaměsíční soustředění.

„Přemýšlím, že kdybych měl v budoucnu nějaké peníze navíc, že bych se tam strašně rád vrátil. Na nějaké dva, tři měsíce. Psal jsem mu, že se mi to moc líbilo, jestli bych mohl v budoucnu přijet. A on psal, že kdykoliv,“ říká Šefl.

S tím, že jeho partnerka bude z Česka pryč dlouhodobě a v Austrálii se bude připravovat na jiném místě, je smířený.

„Naprosto ji chápu, absolutně ji nedržím. Naprosto tomu rozumím, protože Česko je jí už malé. Bylo by fajn, kdyby odjela, že bych se tam za ní mohl vracet,“ říká Šefl.