Fotbalové přestupy ONLINE: Solbakken může definitivně opustit Spartu, Pisa má zájem

Záložník Markus Solbakken může v létě definitivně opustit Spartu. Čtyřiadvacetiletý Nor strávil jarní část sezony na hostování v Pise. Součástí dohody mezi oběma kluby byla opce na trvalý přestup, která by mohla být uplatněna. „Pisa pracuje na trvalém příchodu Markuse Solbakkena ze Sparty,“ informoval na sociální síti X renomovaný novinář Nicolo Schira. Solbakken v italském klubu naskočil do sedmi ligových zápasů a s týmem oslavil postup do Serie A. Do Sparty přišel v lednu 2024 z norského Vikingu za částku 2,2 milionu eur (asi 55 milionů korun).