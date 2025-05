Slováci řeší komunikaci repre s hráči: Během sezony nic. Kde je problém? nechápe legenda

Ze slovenských hráčů, kteří letos zasáhli do mistrovství světa, měli v aktuální sezoně jen dva zkušenost ze zámořské NHL. Samuel Honzek nastoupil do pěti zápasů. Dalibor Dvorský do dvou. Hvězdní talenti Juraj Slafkovský a Šimon Nemec zůstali doma, přestože jejich týmy vypadly z play off už v prvním kole. Slováci dali dohromady nezkušený tým a ve skupině pod sebe dostali jen Slovinsko a sestupující Francii.

„Je to realita, je to obraz, kde se momentálně nacházíme. Týmy, které jsme lehce porážely, nás přeskočily,“ hodnotil střízlivě někdejší obránce Andrej Meszároš. „Lepší to asi momentálně nebude, musíme se s tím smířit,“ přidal další bývalý bek Andrej Sekera.

Na přetřes se znovu dostala komunikace slovenské reprezentace a zejména šéfa slovenského hokeje Miroslava Šatana. Už v průběhu šampionátu mu mnozí vyčítali, že na rozdíl od generálního manažera české reprezentace Jiřího Šlégra nelétá za hráči do zámoří na inspekční cesty. Jak nyní prozradili sami hokejisté, kontakt s národním týmem je v průběhu sezony obecně minimální.

„Komunikace je určitě důležitá. Vím, že hodně kluků to nemá rádo, a naopak jsou kluci, kteří se rádi potkají a komunikují, když vidí, že je zájem z reprezentace. Já osobně jsem nebyl v kontaktu s nikým v reprezentaci celou sezonu. Nevím, jak to měli ostatní,“ prohlásil útočník Martin Pospíšil, který v sezoně odehrál za Calgary 81 utkání a bral 25 bodů.

Napravit vazby nepůjde ze dne na den

Podobný příběh vyprávěl i dvacetiletý Adam Sýkora. O šanci mezi nejlepšími bojuje na farmě New York Rangers a na šampionátu zaujal dobrými výkony. „Až potom, když jsme měli jistotu, že vypadneme, přišla komunikace, že by byli rádi, kdybych se připojil do nominace a zabojoval o mistrovství. Během sezony ne, až ke konci,“ popisoval kontakt s reprezentací.

„Komunikace může pomoct, každý to má individuálně. Ale já myslím, že komunikace je základ, určitě by to nic nepokazilo,“ dodal v hokejovém pořadu, jímž provázely slovenské legendy Marián Gáborík a Boris Valábik.

„Kde je problém zvednout telefon dvakrát třikrát za sezonu a ozvat se klukům?“ ptal se Gáborík. „Ne všichni jsou superstar, ne všichni to mají rádi, ale klukům, kteří jsou na hraně, to dodá sebevědomí. Miro Šatan je legenda, určitě by od něj rádi měli telefonát,“ dodal vítěz Stanley Cupu z roku 2014.

Napravit vazby a váznoucí komunikaci ovšem nepůjde ze dne na den. „Musí to přijít přirozeně. Vytvořit si s hráči vztah. Ať už je to trenér, nebo manažer. Vím, jak to mají v ostatních zemích, ať už jsou to Švédi, Češi. Vztah je velmi důležitý,“ upozorňoval Pospíšil, jenž vynechal turnaj kvůli zranění.