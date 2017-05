Veslaři doufají na ME v medaile. Nervozita trochu stoupá, říká Synek

"Račice jsou připraveny jako nikdy předtím. Objednali jsme dobré počasí a věříme, že vydrží do konce týdne. Očekáváme i velkou diváckou účast," uvedl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček na dnešní tiskové konferenci v Praze. Evropský šampionát se na českém území koná poprvé v novodobé historii, Československo jej naposledy hostilo v roce 1961.

Ve zrekonstruovaném račickém areálu se bude závodit o 18 sad medailí, Češi obsadí jedenáct kategorií. Před rokem v německém Brandenburgu získali bronz Synek a dvojskif Antošová, Fleissnerová. Těsně pod stupni vítězů zůstala dvojka bez kormidelníka Helešic, Podrazil, která byla čtvrtá.

<p>Jedenáct českých posádek a 24 reprezentantů se představí o víkendu na mistrovství Evropy ve veslování v Račicích. Hlavní hvězdou týmu bude skifař Ondřej Synek, čtyřnásobný světový šampion a trojnásobný olympijský medailista. Na stupně vítězů pomýšlejí i dvojskif Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová, dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic nebo nově složený dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil.</p> Synek: Doma jsem takhle velký závod ještě nejel. Chci medaili

"Ne od každé startující posádky můžeme čekat stejné výsledky. Očekáváme, že o mety nejvyšší bode bojovat Ondra. Nově složený dvojskif lehkých vah byl překvapivě stříbrný na prvním závodě Světového poháru v Bělehradě, ve finále A by neměla scházet ani dvojka 'bez' a nemělo by minout ani děvčata na dvojskifu. Obecně bychom ale byli rádi, aby co nejvíce posádek zasáhlo do finálových bojů," řekl Macháček.

Například čtyřka bez kormidelníka lehkých vah Jiří Kopáč, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jan Hájek má finále jisté, neboť v jejich disciplíně je jen pět přihlášených posádek. Největší konkurence čeká Synka, jenž má 22 soupeřů. Celkem je na ME přihlášeno 212 posádek z 34 států.

"Pár dní před startem se cítím dobře, i nervozita trochu stoupá, což je ale před prvním závodem v sezoně normální. Jak úspěšná příprava byla, uvidím, až vypuknou závody. Hodně napoví už páteční rozjížďka. Račice prošly velikánskou změnou a chvílemi to tam nepoznávám, což mě ale zároveň nabíjí," řekl Synek, jenž je hlavní tváří mistrovství.

Pořadatelé šampionátu a veslařský svaz museli v posledních týdnech řešit i nečekané ekonomické problémy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy totiž po dotační kauze Fotbalové asociace ČR, kterou vyšetřuje policie, pozastavilo dotace pro všechny sportovní organizace a svazy.

"Financování je jediná vážnější skvrnka na zatím bezproblémových přípravách evropského šampionátu. Bohužel všichni víme, jaká je politická situace a jaká je obecně situace v dotacích. Nás to zasáhlo taky v nejméně šťastnou chvíli, kdy jsme čekali, že dorazí podpora od ministerstva školství," řekl Macháček.

Šéftrenér veslařů Cox: Nesmíme kopírovat, musíme jít českou cestou

Minulý týden s ministryní Kateřinou Valachovou situaci řešil a dostal příslib pomoci ze strany MŠMT. "Osobně mi přislíbila, že nás nechají na holičkách a že patříme do nejvyšší skupiny preferovaných sportů. Nezbývá než věřit, že dojde od slov k činům a nezůstaneme po skončení šampionátu na seznamu dlužníků," dodal Macháček.

Nominace:

Muži: Ondřej Synek (skif); Jan Cincibuch (skif lehkých vah); Jakub Podrazil, Lukáš Helešic (dvojka bez kormidelníka); Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil (dvojskif lehkých vah); Kornel Altman, Jakub Paroulek, Jan Potůček, Jakub Makovička (čtyřka bez kormidelníka); Vojtěch Řimák, Tomáš Emr, Martin Basl, Matyáš Klang (párová čtyřka); Jiří Kopáč, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jan Hájek (čtyřka bez korm. lehkých vah).

Ženy: Lucie Žabová (skif); Monika Nováková (skif lehkých vah), Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif); Zuzana Nečasová, Kristýna Neuhortová (dvojskif lehkých vah).