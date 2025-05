Koubek přiznal: Takhle jsem v Plzni ještě neřval. S Kalvachem a Caduem už nepočítá

Opory se posadily na tribunu a lavičku, šanci v hanácké sestavě dostali převážně členové širšího kádru. „V rámci možností se s tím kluci dobře poradili,“ zhodnotil jejich výkon diplomaticky trenér Tomáš Janotka. „Už ve čtvrtek jsme si řekli, že musíme být profíci. Museli jsme se zmobilizovat, dokázali jsme kluky udržet ve správném napětí, aby odehráli zápas se ctí, jak se sluší a patří. Odcházíme se vztyčenou hlavou,“ zdůraznil.

Ale jo, i když nebezpečnost Sigmy byla až na tutovku Amasiho v úvodu a pěknou Chvátalovu gólovou akci do šatny nulová. Jediná střela na branku a xG (metrika očekávaných gólů zabývající se kvalitou vypracovaných šancí) pouhých 0,49 hovoří za vše. Přesto to na Plzeň, která přitom měla o co hrát, když na dálku sváděla s Baníkem boj o druhé místo, v prvním poločase stačilo. Hostům to neběhalo, nesbírali odražené míče, prohrávali souboje. Tři šance trestuhodně zahodili. Slabota.

„Měli jsme problémy, museli jsme se přizpůsobit. Hráčům jsem říkal – drobátko zvýšeným hlasem – že se musíme vykašlat na krásu. Mě netěší a nebaví křičet na hráče. Nejsem na to pyšný, ale musel jsem. Někdy je to potřeba. Trošku tam byla bouřka a reakce přišla. Povedlo se, zvýšili jsme úsilí a potom už byl přístup maximální,“ popisoval plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Matěj Vydra po pár sekundách vyrovnal a obrat dokonala Viktoria díky hlavičkujícímu Václavu Jemelkovi a centrujícímu Lukáši Kalvachovi, čili dvěma odchovancům Hanáků.

Posledně jmenovaného Koubek příště proti Jablonci využije s nejvyšší pravděpodobností naposled, i proto si jako náhradu vybral slovinského středopolaře Adriana Zeljkoviče z Trnavy. „Hodně jsem ho nakoukával. Může to být hráč, který přinese zase jiné atributy než Kalvach na pozici číslo šest. Nemá prodlouženou smlouvu, takže to beru pragmaticky – a fotbalový život chápu.“

Cadu nejistou budoucnost nemá

To samé platí pro wingbeka Cadua. Na Andrově stadionu šel v přestávce dolů, viditelně není v pohodě. S agentem, který přestřelil podmínky, řeší zájem z Brazílie, Slavie, Slovanu Bratislava...

„Každý hráč to má určitě v hlavě. Věřil jsem, že ho to nepoznamená, ale jeho výkon se nám nelíbil. Jsme lidé, mám pro to pochopení. Ale nejistou budoucnost nemá. Je přece jisté, že nechce u nás prodloužit a pokračovat,“ dodal rázně.

Plzeň mohla mít klid dřív, ale Šulcova branka nebyla uznána po zásahu videa kvůli Dwehově faulu na Antonína Růska. Koubek se zlobil, nad verdiktem rozhodčích mávl rukou. Ale misi v podobě uhájení druhé příčky před Ostravou zatím zvládl. I proto si pak s bossem Adolfem Šádkem užíval děkovačku s fanoušky, které se na chvíli účastnil i olomoucký Jan Sýkora.

Když zkušeného stratéga příznivci vyvolávali, rozběhl se za nimi přes celou šířku až od své lavičky. V třiasedmdesáti letech obdivuhodný počin! „Dneska to bylo pomalé, byl jsem vyčerpaný. Neměl jsem úplně nejlepší tempo, nejsem se sebou spokojený,“ usmál se.

Sigma jede příště na Letnou, kde už v této sezoně zvítězila. A boj o účast v Evropě Spartě zkomplikuje znovu. „Nebudeme si chtít kazit jméno a renomé,“ ujistil Janotka, který přispěl k odvolání Larse Friise. „To mě netěší, jsem obecně přející člověk a taky trenér. Ale ať si každý uhraje vše sám. Taky jsme se museli nadřít na všechno. Půjdeme do toho naplno, poskládáme dobře připravenou sestavu. Jestli chce Sparta být čtvrtá, musí si to vybojovat nebo mít i shodu výsledků.“