Šťastný Hapal: Mužstvo pracuje neskutečným způsobem. Jak vypadal Rigův návrat?

Když Baník naposledy vyhrál doma nad Spartou, kouč Pavel Hapal velel opačné straně barikády. Teď, o sedm let později, už na lavičce Slezanů, slavil další velký triumf. Jeho celek v tomto ročníku dvakrát loupil v Plzni, v listopadu uspěl na Letné a největšího rivala nyní pokořili znovu. Třígólový náskok z první půle Baníku nakonec stačil, byť to mělo po přestávce k ideálu daleko. „V kabině jsem říkal, že to hotové není, nakonec se to prokázalo,“ líčil ostravský trenér po výhře 3:2.

Zažil jste už někdy zápas dvou takto rozdílných poločasů?

„Fotbal dokáže různé věci. Stalo se mi to, když jsem trénoval Spartu. O poločase jsme vedli 3:0 nad Slavií a nakonec jsme 3:3 remizovali. Vím, co fotbal dokáže, a co dokáže hlava. Je to spíš o hlavě než o technických dovednostech a kombinacích. Najednou jsme se začali bát o výsledek trochu víc.“

Čím to?

„V prvních pěti minutách druhé půle jsme Spartu pustili do tří nebo čtyř standardek, z jedné takové padl gól. Tím pádem jsme znervózněli a už jsme se uchýlili spíše ke kvalitnímu bránění než k nějakému kombinačnímu fotbalu. Je škoda, že jsme nějakým brejkem nezvýšili na 4:2, ale i tak jsme spokojení, z mentálního hlediska to pro nás bylo velice těžké. Z kluků byla cítit nervozita, ale mužstvo pracuje neskutečným způsobem. Jde si za svým cílem.“

Zažíváte skutečně průlomovou sezonu. Dvakrát jste porazili Plzeň, teď i Spartu.

„Těch milníků jsme překročili několik. (usmívá se) Jsme za to rádi, ale pořád to jsou jenom tři body. Atmosféra byla zase nádherná, fanoušci nás drželi, tlačili, bylo to fakt skvělé. Je to pro ně odměna, když s námi v takovém počtu jezdí ven.“

I před posledním kolem nadstavby hrajete o druhé místo. S čím na Slavii pojedete?

„Pojedeme se tam pokusit vyhrát. Víme, co všechno se může udát. Pokud Plzeň remizuje, bod nám stačit nebude, budeme potřebovat vyhrát. Plzeň ale čeká těžký zápas s Jabloncem, který musí uspět, aby skončil čtvrtý. Může se stát cokoliv. Máme v hlavě, že půjdeme za vítězstvím, i když to bude těžké a složité. Navíc Slavii budou předávat pohár, takže určitě nebude chtít jen tak prohrát. Viděl jsem, že v Jablonci udělala dost změn. Někteří měli dovolenou, nicméně její kádr je pořád tak široký, že to bude velice těžké. Uděláme maximum.“

Nahrává vám fakt, že i Jablonec musí hrát v Plzni na maximum?

„Jablonec si hrozně přál, abychom šli do finále poháru my a ne Olomouc. Pak si přál, ať finále vyhraje Sparta. Nakonec jsme mu pomohli v tom, že je pořád ve hře o čtvrté místo.“

Ostatní průběžné výsledky jste po očku sledoval?

„Vedoucí mužstva mi informace dával. Výsledky jsem věděl.“

Poprvé po pohárovém zápase s Olomoucí naskočil Tomáš Rigo. Kdy jste věděli, že nastoupí?

„Chystali jsme to delší dobu. V prvopočátku nastal problém, že mu to trochu otékalo. Nechtěli jsme však nic uspěchat, chystali jsme ho na tento zápas. Samozřejmě chtěl hrát už dřív, ale nesáhli jsme po něm, nechali jsme mu víc času. Měli jsme v hlavě, že pokud bude fit, bude hrát. V týdnu odtrénoval všechno bez jakýchkoliv úlev, každý den to bylo lepší a lepší. Nakonec to zvládl skoro celé, i když mu pak docházely síly. Jsme rádi, že je zpátky.“

Po disciplinárním trestu se vám vrátil i Michal Kohút, který dal gól a na dva přihrál. Co říkáte na jeho výkon? Dokonalý?

„Hrál i za béčko, byl v rytmu. Naskočil do toho výborně. Není to jen o číslech, ale také běžecky na tom byl skvěle. On byl jedním z těch hráčů, který mi pak hlásil, že má trošku svalové problémy, což asi bylo únavou. Ale zvládl to.“

Za další šanci se vám gólem odvděčil David Lischka. Byla jasná volba, že ho podržíte?

„Ano, věděli jsme, že ho podržíme a půjde tam. Zvládl to. Teď je důležité, aby zůstal zdravý.“