Bauer jako Lavi: Trénoval biatlon vedle Koukalové, pak marně čekal na telefon

Běžec na lyžích Lukáš Bauer při večeru na oslavu jeho reprezentační kariéry prozradil zajímavou perličku z minulosti. Před třemi lety po OH v Soči zvažoval přesun k biatlonu, absolvoval dokonce trénink se špičkovými závodníky včetně Gabriely Koukalové a pod vedením šéftrenéra Ondřeje Rybáře. „Strašně se mi to líbilo, akorát žádné pozvání nepřišlo. Až jsem zkoušel, jestli mi funguje telefon,“ připomněl Bauer slavnou scénku ze série o geniálním bohémovi Juliu Lavickém.

Po olympiádě v Soči na jaře 2014 Bauer vážně zvažoval kvůli neshodám s lyžařským svazem konec kariéry v běžeckém lyžování a přemýšlel o biatlonu.

„V rámci nějakého aktuálního naštvání jsem řešil, že skončím nebo půjdu na biatlon. Do toho se připletl Ondra Rybář a začal rýpat. Slovo dalo slovo,“ vzpomíná Bauer na scénku z tradičního společenského večera, který na jaře pořádá jeho manažer Martin Müller.

„Ondra Rybář do mě cestou na pokoj ve výtahu začal rýt, že běhám rychle a co netrefím, to odběhám, že bych se jim hodil do štafety. Tak jsem řekl, že jo, že si půjdeme zastřílet.“ Po dlouhém dohadování o termínu si Bauer nakonec biatlonový trénink opravdu vyzkoušel.

„Byl jsem vykulený, co všechno se na pažbě a flintě ladí. Přišlo mi, že jsme během těch dvou hodin pořád jenom něco zkoušeli, tak jsem byl trošku otrávený, ale strašně se mi to líbilo,“ říká Bauer.

„Zkoušel jsem vstoje i vleže. Ve stoje jsem nechápal, jak takhle můžou střílet a vleže to bylo pohodlné, to už mi chyběl skoro ovladač k televizi… Vedle střílela Gabča, teď už Koukalová, Krčmář a nechtěl jsem je vylekat, že jim roste velká konkurence.“

Také reprezentační šéftrenér biatlonu Ondřej Rybář na historku rád vzpomíná. „Lukáš si zkusil pár ran vystřelit, ale byla mu zima. Řekl, že mu nestojí za to na střelbu zastavovat,“ smál se Rybář.

Dvacet let reprezentační kariéry

Oba dva se ve středu znovu sešli na společenském večeru v Karlových Varech, který v hotelu Pupp tradičně předchází golfovému turnaji osobností. Program byl tentokrát sestaven tak, aby oslavil Bauerovu dvacetiletou reprezentační kariéru, která s největší pravděpodobností skončila na letošním mistrovství světa v Lahti.

„Bylo to velké překvapení. Nevím, jestli to dopadlo jako moje rozlučka, ale bylo to moc milé setkání. Dostal jsem neskutečné množství darů od sportovců a myslím, že pro většinu z nich mají i obrovskou hodnotu, takže nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsem dojatý,“ řekl Bauer.

Na jeho oslavu přišli i další úspěšní sportovci. Cyklista Jaroslav Kuhlavý mu věnoval svůj dres světového šampiona, lyžař Ondřej Bank věnoval závodní helmu, horolezec Radek Jaroš mu předal vrcholovou fotografii z jedné ze svých výprav, skokan na lyžích Jakub Janda dal své startovní číslo z Turné čtyř můstků se symbolickou čtyřicítkou, kterou Bauer letos oslaví. Biatlonista Ondřej Moravec se vzdal olympijské pažby ze Soči. Žokej Josef Váňa věnoval bičík, s kterým jel Velkou pardubickou.

„Tak se mi to líbilo, že jsem začal přemýšlet, jestli to za rok nebo za dva nezopakujeme,“ usmívá se Bauer, který však návrat k reprezentační kariéře už vážně neplánuje. Svou energii teď upírá ke svému laufařskému Teamu PIONEER-Investments. Na příští sezonu už má potvrzenou účast ruské hvězdy Ilji Černousova a vyjednává s partnery.

„Ohlasy mám veskrze pozitivní. Udržel jsem celý tým po kupě a byl jsem potěšen, že Ilja Černousov prohlásil, že chce u nás pokračovat, což bylo zahřátí dušičky,“ říká Bauer. „Nemůžeme se finančně rovnat skandinávským týmům, ale doháníme to atmosférou v týmu a velkou prací kolem. Tým posiluju, hledám i české závodníky. V uplynulé sezoně jsme byli sedmí a chci příští rok aspirovat na páté místo, takže cíle jsou opravdu vysoké.“