Roglič je na Giru v potížích. Byl už ale v horší situaci, a vyhrál. Co to teď komplikuje?

Pokud byste hledali největšího smolaře všech Grand Tour, jistě budete mít ve svém žebříčku hodně vysoko Primože Rogliče. Současně jej však musíme zařadit i na špici největších bojovníků. A je zjevné, že o obojím se přesvědčíme i na letošním Giro d´Italia. Kvůli už několika pádům ztrácí na růžový dres 1:24 minuty. Jenže kdo si vzpomene na loňskou Vueltu, ví, čeho je Slovinec schopný. Co mu však může cestu za další výhrou ztížit?

Favorité letošní edice Giro d´Italia? Před jeho startem to byli jednoznačně Primož Roglič a Juan Ayuso. Po několika těžkostech v prvním závodním bloku se jejich pozice trochu změnila a lépe na tom je španělský mladík z týmu UAE Emirates-XRG. Roglič má za sebou několik pádů, což už ale asi i sám bere za běžnou součást svého závodění. Jeho ztráta na lídra závodu Isaaca del Tora, ale i Ayusa, narostla hlavně kvůli smůle na defekty v šotolinové etapě.

Úterní časovka však ukázala, že bývalý skokan na lyžích se nikdy nevzdává, a už v ní začal svou misi stíhání růžového dresu. Rozhodně to u něj není poprvé, takže moc dobře ví, že v tuto chvíli je klíčové zachovat chladnou hlavu. Roglič si totiž ve své kariéře už několikrát zajistil celkové vítězství až na poslední chvíli.

A také o něj v úplném závěru přišel. Jistě si vybavíte neskutečnou jízdu Tadeje Pogačara v časovce na Tour de France 2020, kde si téměř všichni mysleli, že ztrátu 57 sekund už nelze dohnat. Šlo to, a i to posunulo smutného hrdinu první covidové Staré dámy dál.

„Někdy prohrajete, někdy vyhrajete. Jdeme dál.“ Tuto větu slýcháme z Rogličových úst poměrně často a zazněla už i na tomto Giru.

Na italské Grand Tour totiž už dřív předvedl, že Slovinci jsou na zvraty v celkové klasifikaci přeborníky. V roce 2023 mu byl velkým soupeřem Geraint Thomas. Ještě na začátku třetího týdne ztrácel na Brita okolo půl minuty. Ale tak jak v horské časovce přišel o žlutý trikot, tak si v ní vzal po letech ten růžový. Jeho tehdejší výkon byl famózní, nutno však připomenout, že velký podíl na jeho triumfu měl před dvěma lety i domestik Sepp Kuss.

Velkou stíhací jízdu musel Roglič předvést také loni na španělské Vueltě, kde favorité nechali v jednom z úniků až příliš velký prostor Benu O´Connorovi. Australan se pak ukázal jako velký bojovník a Slovinec, už v novém týmu, měl až do posledního týdne co dělat, aby čtvrtou výhru na španělském třítýdenním etapáku urval pro sebe.

Proti přesile z Emirátů

Ani teď ho nečeká jednoduchý úkol. Tým z Emirátů přijel ve velmi silné sestavě. V top 10 má hned čtyři jezdce. Vedle prvních dvou Isaaca del Tora a Juana Ayusa také osmého Brandona McNultyho a devátého Adama Yatese. K nim připočtěte velezkušeného Rafala Majku nebo dravého Filippa Baronciniho.

Naopak lídr celku Red Bull-Bora-hansgrohe přišel o klíčového pomocníka do hor Jaie Hindleyho a šrámy utrpěli i další z německé sestavy. Třeba Jan Tratnik, který může být krajanovi v těžších etapách velkou oporou. V dobrém světle se ukazuje mladičký Giulio Pellizzari a všichni doufají, že s postupem Gira se rozjede Daniel Felipe Martínez, jenž už se v dřívějších letech předvedl jako vynikající domestik a loni skončil na Giru celkově druhý.

Je jasné, že zarputilý Roglič bude bojovat do poslední chvíle. Zkušenosti jsou na jeho straně. „Ještě se přihodí mnoho věcí, ale je jen na mně, abych předvedl to nejlepší, to je jednoduché,“ hlásí odhodlaně.

Rogličovy zvraty

Tour de France 2020 (2. místo) Po 15. etapě náskok 40 sek. (Tadej Pogačar) Po 17. etapě náskok 57 sek. (Tadej Pogačar) Po 20. etapě ztráta 59 sek. (Tadej Pogačar)

Giro 2023 (celková výhra) Po 10. etapě ztráta 2 sek. (Geraint Thomas) Po 14. etapě ztráta 1:43 min. (Bruno Armirail) Po 16. etapě ztráta 29 sek. (Geraint Thomas) Po 20. etapě náskok 14 sek. (Geraint Thomas)

Vuelta 2024 (celková výhra) Po 6. etapě ztráta 4:51 min. (Ben O’Connor) Po 10. etapě ztráta 3:53 min. (Ben O’Connor) Po 13. etapě ztráta 1:21 min. (Ben O’Connor) Po 16. etapě ztráta 5 sek. (Ben O’Connor) Po 19. etapě náskok 1:54 (Ben O’Connor)