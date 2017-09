Z fotbalové branky na kolo: Čech v Plzni pojede závod na 38 kilometrů

Reprezentační pauzu si fotbalový brankář Petr Čech zpestří závodem na kole. V sobotu 2. září se rekordman v počtu startů za český národní tým posadí do sedla a společně s dalšími tisícovkami lidí se zúčastní Plzeňské MTB 50 Kooperativy, která je součástí seriálu Kolo pro život. Kromě Čecha dorazí i Filip Jícha: zatímco slavný český házenkář vyrazí na fitness jízdu dlouhou 18 kilometrů na elektrokole, brankář Arsenalu bude šlapat na trase dlouhé 38 kilometrů.

„Nebudu závodit úplně naplno, ale pojedu v dobrém rytmu a využiju tenhle závod jako příjemný trénink. Uvidím, jak se budu cítit, možná mě strhne atmosféra a pojedu jako o závod,“ směje se 35letý Čech, který cyklistiku probírá i se spoluhráči v kabině. „Hlavně Francouzi jsou velkými fanoušky cyklistiky obecně. Takže v průběhu Tour de France je to velké téma.“

Čech má kolo ve velké oblibě, ve volných chvílích jezdí v Londýně. „Když mi to čas dovolí, tak vyrážím na kolo s dětmi, ale bohužel to není pravidelně. Mám rád, když se můžu projet lesem, malými uličkami a místy, kudy normálně nechodím. To mě na kole baví.“

Teď se představí ve „své“ Plzni, která se na sobotu chystá - nad závodem převzal záštitu primátor Martin Zrzavecký, slavné rodáky Čecha s Jíchou doplní ještě bývalý výborný silničář a biker František Raboň, který pojede závod na 57 kilometrů. Nadační fond Kolo pro život navíc připravil pro všechny děti jako dárek startovné zdarma na dopolední závody ČT Déčko Junior Trophy.

„Doufám, že účast bude vysoká,“ láká závodníky Čech, který je spoluvlastníkem celého seriálu a na dálku tak pečlivě sleduje všechny závody. „Zajímá mě návštěvnost jednotlivých akcí, se svými spolupracovníky pravidelně konzultuji, co by se dalo vylepšit, co se povedlo a na čem je ještě třeba zapracovat. Dělá mi obrovskou radost, když vidím, že všechno funguje a lidé si účast na závodech užívají.“

V sobotu máte jedinečnou šanci si zazávodit proti Čechovi, který po dojezdu do cíle bude mít společně s Jíchou v areálu autogramiádu. Před tím ale bude muset na 38 kilometrech zvládnout převýšení 695 metrů, užije si několik sjezdů, singletreky, lesní a polní cesty, ale i náročné stoupání. Legendární český brankář vyrazí na trasu ve 12.20 hodin z Náměstí Republiky, celodenní bikerský maraton však začne už v 9 hodin dětskými závody.