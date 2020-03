Je rozhodnuto. Finálovou kvalifikaci si zahraje tým Old men dota | iSport.cz

Poslední místo mezi těmi nejlepšími! Na poslední chvíli se z turnaje odhlásil tým GoGame Esports a o to poslední místo si to tak rozdali ti, kterým v předešlých kvalifikacích postup unikl o vlásek. Nejúspěšnějším celkem nakonec byl tým Old men dota, který ve finále poslední kvalifikace předvedl parádní výkon.