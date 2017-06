ONLINE: Wawrinka je po velké bitvě ve finále, Nadal o něj hraje

Slavný tenisový turnaj na antuce došel do semifinálových bojů. V mužském pavouku postoupil do zápasu o titul Švýcar Stan Wawrinka, který v pětisetové bitvě si poradil se světovou jedničkou Andy Murraym. Tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková si finále French Open v deblu nezahrají. V semifinále podlehly páru Bartyová, Dellacquaová, které vyzvou další českou tenistku Lucii Šafářovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou. Zápasy sledujte na iSport.cz ONLINE.

V mužské dvouhře bude bojovat o desátou finálovou účast Rafael Nadal. Jednatřicetiletý Španěl, jenž všechny předchozí starty v pařížském finále proměnil v titul, se utká s černým koněm antukového turnaje Dominicem Thiemem z Rakouska, jenž ve čtvrtfinále vyřadil druhého nasazeného Novaka Djokoviče.

Wawrinka postoupil do semifinále bez ztráty setu, ale Murray jeho sérii vítězstvím v tie-breaku ukončil. Třetí hráč světa hned vzápětí srovnal, jenže pak ztratil dobře rozehranou třetí sadu, ve které vedl už 3:0. Nenechal se však zlomit, čtvrtý set rozhodl ve zkrácené hře a v páté sadě už nedal soupeři šanci a jediný game mu dovolil až za stavu 5:0.

Dvaatřicetiletý Wawrinka postoupil do čtvrtého finále grandslamu v kariéře a zatím má stoprocentní bilanci. V roce 2014 si na Australian Open poradil s Nadalem, předloni v Paříži a loni na US Open porazil Novaka Djokoviče. Na Roland Garros navíc Murraymu oplatil porážku z loňského semifinále a stal se nejstarším finalistou od Nikoly Piliče v roce 1973 (33 let).