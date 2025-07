Peslarová se po roce v Bostonu vrací do Evropy: Peníze mi byly jedno, chci hrát

Už jako zkušená opora reprezentace si letos v dubnu splnila jeden ze snů. Klára Peslarová vedla z brankoviště národní tým na domácím mistrovství světa v Českých Budějovicích. Dvakrát vychytala nulu, v semifinále dlouho trápila pozdější vítězky ze Spojených států. Ze 45 střel pustila pouhé dvě, přesto se Češky musely před zkušenějším výběrem sklonit. Velká rána přišla později v boji o bronz. Svěřenkyně koučky MacLeodové ztratily ve třetí třetině třígólové vedení a padly v prodloužení. Finky juchaly s medailemi, domácímu výběru zůstaly oči pro pláč.

„Konec byl krutý, ale nějak to přešlo. Já se vracela ještě do Ameriky, takže to bylo rychlejší. Teď je ale nová sezona, to, co se stalo, je minulostí. Dívám se už jenom na to, co je přede mnou,“ ohlédla se Peslarová, která se na turnaji probojovala do all star týmu šampionátu.

Nad jejími výkony přitom před startem mistrovství visel otazník. Peslarová odešla před sezonou bojovat o místo v PWHL do Bostonu. Zámořská mise ale nešla podle plánu. Fleet pasoval Češku do role trojky, až do šampionátu zasáhla do jediného zápasu. Za dvě třetiny neinkasovala, přesto další šance nepřicházely. Peslarová se vrátila do branky až po turnaji, kdy vychytala nulu a posléze brala porážku v základní hrací době a v prodloužení. To už ale bylo pozdě.