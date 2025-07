Hlídač es Dynama! Bitky mám rád, slibuje Ludvig. Chce umět česky, pivo radši dál

Vstoupit do diskuse (

Kdy jste do Pardubic dorazil?

„Minulé pondělí. Každý z týmu je opravdu milý, přivítali mě. Jsem vážně nadšený. Bude to nová zkušenost a taky výzva. Je skvělé být konečně ve městě, vidět ho, potkat kluky a poznat celou organizaci. Těším se na sezonu.“

Z jakého důvodu jste se pro přesun do Pardubic rozhodl?

„Cítil jsem, že v zámoří jsem tak trochu zaseknutý na stejném místě. Moje pozice se moc nevyvíjela. Slyšel jsem o pardubické organizaci skvělé věci, takže jsem to chtěl zkusit a pomoct týmu. Ukážu všechno, co ve mně je.“

Což v praxi znamená?

„Jsem hlavně defenzivní obránce, to byl vždy pilíř moji hry. Rád hraju tvrdě, rozdávám hity, líbí se mi bitky. Určitě se chci prezentovat fyzicky, ale doufám, že se mi tady bude dařit i ofenzivně.“

Nemáte strach z více upnutého metru rozhodčích při posuzování faulů?