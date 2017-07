Wimbledon ONLINE: Kvitová začne na centru, ve hře je sedm Čechů

ONLINE (14.30): Kristýna Plíšková - Roberta Vinciová »

Kvitová hrála letos první zápas na ústředním dvorci i na French Open a nyní také ve Wimbledonu. "Kdybych si mohla vybrat, nejradši bych hrála pořád na centru, protože je to tam krásné. Je to pro mě nejlepší tenisový stadion na světě. Dýchá z něj ohromná historie a klid, já to tam dobře znám. Celkem se mi tam daří, tím jsou ty příjemné pocity umocněny," řekla vítězka třetího grandslamu sezony z let 2011 a 2014.

Po nečekaném triumfu na trávě v Birminghamu je svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka pasována do role jedné z hlavních favoritek turnaje. Sama má ale po zranění postupné cíle. "Ráda bych dosáhla toho, že vstoupím na kurt a odehraju svůj první zápas. To byl úkol, který jsem si letos dala. Žádné jiné cíle si nedávám," řekla.

Larssonovou porazila jedenáctá nasazená Kvitová ve všech čtyřech vzájemných zápasech. První dva se hrály na okruhu ITF a další dva na WTA. "Naposledy v Lucemburku," pamatovala si loňskou jasnou výhru 6:2, 6:0. "Je to spíš antukářka, ale servíruje dobře a může jí to tady psát. Snaží se všechno hnát forhendem. Budu se snažit držet servis, zreturnovat a počkat si na šanci," řekla Kvitová.

Proti Larssonové (53. WTA), která z šesti účastí ve Wimbledonu nikdy nepřešla 1. kolo, nastoupí na centrkurtu k druhému zápasu dne. V prvním se od 14:00 SELČ představí obhájce titulu Brit Andy Murray proti Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu.

Turnajová dvaadvacítka Barbora Strýcová se utká s Veronicou Cepedeovou z Paraguaye, Kristýna Plíšková s jednatřicítkou Robertou Vinciovou z Itálie, Kateřina Siniaková narazí na Mariu Sakkariovou z Řecka a osmnáctiletá Markéta Vondroušová bude při premiéře ve Wimbledonu hrát s Číňankou Pcheng Šuaj.

Jiří Veselý se utká s postupujícím z kvalifikace Iljou Marčenkem z Ukrajiny. Lukáš Rosol, který rovněž prošel kvalifikací, bude hrát s Henrim Laaksonenem ze Švýcarska.