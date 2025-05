Vstoupit do diskuse (

Program mistrovství světa v hokeji jde do finiše. První semifinále zvládli Američané, kteří přehráli domácí Švédy 6:2. Ve druhém souboji o postup do finále se utkají Švýcaři s Dány. Jak vypadá kompletní program play off?