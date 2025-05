Pohroma pro Vackův tým: na zemi skončil Čech, zranil se i lídr. Roglič a Ayuso ztratili

Příjezd do Slovinska přinesl pořádný vítr do celkového pořadí, ačkoliv se původně s touto variantou vůbec nepočítalo. Ve sprinterské etapě ke smutku slovinských fanoušků ztratil i jejich favorit Primož Roglič, stejně na tom je ale i Juan Ayuso. Na vině byla po dešti mokrá silnice, na které skončili i Mathias Vacek, Mads Pedersen a hlavně jejich lídr Giulio Ciccone, jenž do cíle dojel, ale daleko za ostatními. Výhru slaví z úniku Kasper Asgreen.

Slovinští fanoušci se na tento den hodně těšili. Na jejich území totiž v sobotu zavítal peloton Giro d´Italia. Ovšem závěr 14. etapy měl vypadat úplně jinak, než jaký byl nakonec reálný scénář.

Původně se počítalo s tím, že v Nove Gorici si to rozdají sprinteři, kteří si poradí s krátkými, ale prudkými kopci na závěrečném městském okruhu. Možná i Mathias Vacek.

Denní únik neměl mít moc šancí. V případě toho prvního, který se utvořil krátce po startu, to platilo. Krátce nato ale z balíku odjel Kasper Asgreen a s ním i Mirco Maestri, Clément Davy a Martin Marcellusi. Nejsilnějším borcem z této skupiny byl jednoznačně Asgreen, jenž má na svém kontě velké výhry jako etapu, rovněž z úniku, na Tour de France nebo výhru na monumentu Kolem Flander.

Obavy závodníků trochu budila předpověď počasí, která hlásila déšť. A také se nakonec naplnila. Peloton nechával úniku náskok maximálně dvě minuty, většinou pak ale spíš jen kolem minuty. A nebýt pádu v závěrečném okruhu, určitě by na souboj sprinterů došlo.

Jenže kluzká silnice zapříčinila, že Asgreen a spol. dostali velkou šanci radovat se z etapové výhry na Giru. K pádu došlo 23 kilometrů před cílovou páskou.

Podle Daana Hooleho, vítěze úterní časovky, byl tím prvním, kdo průjezd po mokré vozovce nezvládl, Antoino Tiberi. Jenže hned za ním, nebo možná i na něm, skončili Hooleho kolegové z Lidl-Trek včetně Vacka, Madse Pedersena, a hlavně Giulia Cicconeho. Tomu do té doby patřila sedmá příčka v průběžné klasifikaci se ztrátou 2:20 minuty na Isaaca del Tora.

Jenže teď se Ital v pádu hodně zdržel, hlavně kvůli zranění, které si přivodil. Do cíle dojel téměř celý tým pohromadě, ale se ztrátou víc než 16 minut na vítěze.

„Myslím, že je to naražený sval, podle mě to není zlomené. Musím ale na vyšetření, abychom měli jistotu,“ řekl Ciccone v cíli pro Eurosport.

Společně s ním dojel i Vacek, jenž vypadal, že vyvázl bez větších potíží.

Podobně to vypadalo i s Primožem Rogličem nebo Juanem Ayusem, jenže oba favority na celkové vítězství pád hodně pozdržel. Zatímco Isaac del Toro měl štěstí a v době pádu byl hodně vepředu, takže mohl pokračovat bez ztráty ve skupině, která stíhala denní únik. O dostižení Asgreena se snažili hlavně jezdci Visma-Lease a Bike, ale marně.

Dánský cyklista měl sice v posledních kilometrech malý náskok, ten však udržel až do cíle, jímž projel 16 sekund před skupinou s Del Torem.

Roglič s Ayusem projeli páskou ještě o 48 sekund později, a tak mladý Mexičan navýšil vedení před týmovým kolegou Ayusem na současných 1:26 minuty, Roglič zůstává pátý, ale s mankem 2:23 minuty. Na druhou příčku se dostal Simon Yates, jenž je o šest sekund před Ayusem. Tiberi se propadl ze třetí na osmou příčku (ztráta 3:02).

Navzdory pádu je třeba ocenit i Asgreenův výkon. „Byl to náročný den. A musím říct, že by mě naštvalo, kdyby to nevyšlo, když jsem se musel úplně zničit. Vím, že v druhé polovině Grand Tour i v rovinaté etapě se dá z úniku vyhrát, když máte dobrou skupinu. Všichni už jsem unavení, což je pro mě výhoda. Dojezd byl technický, k tomu mokré silnice, to ztíží pozice balíku,“ prohlásil Dán.

Druhý závodní blok završí nedělní horská etapa, která ale nekončí dojezdem na vrcholu kopce, a tak by mohl opět slavit závodník z úniku.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 14. etapa (Treviso - Nova Gorica, 195 km):

1. Asgreen (Dán./EF Education-EasyPost) 4:04:40, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Aular (Ven./Movistar), 5. Oldani (It./Cofidis), 6. Maestri (It./Polti VisitMalta) všichni -16, ...126. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -10:00, 160. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -16:14.

Průběžné pořadí: 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 50:37:55, 2. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:20, 3. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -1:26, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:07, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:23, 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -2:54, ...39. Vacek -39:27, 147. Černý -2:35:07.