Norris ovládl kvalifikaci na VC Monaka. Druhý byl Leclerc, Verstappen až pátý

McLarenu se v závěrečné části kvalifikace vyplatila sázka na dvě měřená kola. Norris si totiž druhou pole position v sezoně zajistil při druhém pokusu časem 1:09,954 a překonal šest let staré maximum sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, jenž dnes skončil čtvrtý.

„Docela jsem se na to načekal,“ řekl Norris. „A musím říct, že to je skvělý pocit. Zejména po trápení v posledních měsících. A především tady v Monaku, je to nádherný okruh a asi nejtěžší na kvalifikaci,“ přidal britský pilot.

Leclerc na druhé příčce zaostal o 109 tisícin sekundy. „Vždycky jde udělat něco navíc, ale dneska tohle pro nás bylo asi maximum,“ řekl vítěz loňského závodu. „Z výsledku mám ve finále radost, protože na papíře jsme tady měli mít problémy, ale zatím to není tak špatné,“ uvedl.

Třetí Piastri ztratil 175 tisícin. V nedělním závodě, který odstartuje v 15:00, bude v čele průběžného pořadí MS hájit náskok 13 bodů před Norrisem. Se ztrátou 22 bodů je třetí obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu, který odstartuje z pátého místa.

„Lando dneska podal skvělý výkon a i já jsem celkem spokojený. Zatím to tady nebylo úplně ono a myslím, že jsem tady zatím trefil bariéry častěji než v celé předchozí kariéře. V kvalifikaci už jsem se ale cítil o dost lépe,“ prohlásil Piastri.

Norris si celkově zajistil 12. pole position v kariéře, naposledy z prvního místa odstartoval v úvodním závodě sezony v Austrálii a dojel si pro vítězství. K úspěchu se přiblížil i v Monaku, protože v úzkých ulicích Monte Carla hraje start z prvního místa klíčovou roli.

Kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1 v Monte Carlu:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:09,954, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,109, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,175, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,428, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,715. 6. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,969.