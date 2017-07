Berdych před bitvou s Federerem: Nemusím bláznit, ale vzít mu taktovku

Na wimbledonských tréninkových kurtech už není hlava na hlavě. Zbyli jen ti nejlepší, a tak si Tomáš Berdych ve čtvrtek v pravé poledne mohl v příjemné atmosféře na hodinu zatrénovat, zpotit se. Sálal z něj stoický klid i odhodlání.

V roce 2010 jste po cestě do finále proti Nadalovi vyřadil Djokoviče i Federera. Dá se srovnat vaše forma tehdy a teď?

„To je těžká věc. Utekla spousta let a leccos se změnilo. Mám mnohem víc zkušeností. Jen je legrační, že jsem tenkrát porazil Rogera a potom Novaka. Byla by paráda, kdyby se mi to teď povedlo v obráceném pořadí. A Rafa už v soutěži není, takže by to mohlo být zajímavé.“ (smích)

V turnaji zůstal jediný člen Velké čtyřky, což je neobvyklé. Mění tahle skutečnost náladu turnaje, zvyšuje vaši šanci na titul?

„Pokud mám mluvit vážně, tak ne. Tak daleko jsem nedospěl. Je přede mnou semifinále s Rogerem a na nic jiného nemyslím. Absolutně nemůžu ovlivnit, co se děje ve druhé půlce pavouka, takže se tím nezabývám.“

Sledoval jste Federerovy mače ve Wimbledonu?

„Vždycky jenom krátce, pár záběrů v televizi. Jen jsme spolu ve čtvrtek před turnajem trénovali.“

Semifinále – muži (začátek 14.00 SEČ) Querrey (24-USA) – Čilič (7-Chorv.) Federer (3-Švýc.) – BERDYCH (11)

Zatím působil impozantně, neztratil ani set. Co vy na to?

„Jo, myslím, že teď ve Wimbledonu nenajdete lepšího hráče vzhledem k jeho formě a zkušenostem. Bude to velký zápas.“

Na Roland Garros jste měl trable se zády. Jak se na vašem těle podepsalo pět londýnských utkání?

„Necítím nejmenší problém. Z Paříže jsem neodjížděl v ideálním stavu. Od té doby jsem udělal hodně práce, dávám si pozor na stravu. Ukazuje se, že jsem udělal dobře.“

Jak se těšíte na centrkurt?

„Hezčí tenisový dvorec nenajdete. Mám na něj dobré vítězné vzpomínky. I proto se na zápas těším.“

Působíte uvolněně. Už na vás atmosféra wimbledonského semifinále nepůsobí?

„Jsem v klidu. Není z čeho bláznit. Dřív jsem možná vnímal, že roste zájem novinářů. Dolehlo ke mně, co kdo řeší. Ale jak se všechno opakuje, beru to jen jako součást svého povolání.“

Co se dá nacvičit v tréninku před semifinále?

„Nic. Je to pořád stejné, jdu si zahrát, lehce se zpotit a maximálně se zařadí jedno, dvě cvičení, které můžou něco lehce simulovat z daného hráče. To je asi jediné. Nehledá se v tom věda, turnaj je rozehraný, běží a není potřeba do toho extrémně zasahovat.“

Co musíte proti Federerovi předvést, abyste odcházel jako vítěz?

„Vždycky jsem si myslel, že musím předvést něco extrémního. Ale rozhodující je, abych věřil sám v sebe, ve vlastní schopnosti. Nemusím bláznit.“

V Melbourne jste jasně prohrál. V Miami jste podlehl po dramatu a dvou nevyužitých mečbolech. Co vám mohou napovědět letošní dva zápasy s Federerem?

„V Austrálii jsem nehrál špatně, přesto jsem absolutně neměl šanci. Nezažil jsem, aby hrál Roger lépe. V Miami to set a půl vypadalo stejně, a pak jsem měl najednou mečbol. Třeba bude platit: Do třetice všeho dobrého. Vím, co musím na kurtu udělat. Roger chce v poslední době držet taktovku nad každou situací. Jakmile mu ji dokážu vzít, můžu najít cestu k úspěchu.“

Co činí Federera tak významnou postavou v tenisových dějinách?

„Je opravdu výjimečný. V minulosti nikdo nebyl lepší. Považuju ho za nejskvělejšího hráče všech dob. Beru jako úžasnou výzvu, že proti němu můžu hrát.“

V únoru jste s Federerem dělali v Praze reklamu Laver Cupu. Stali se z vás bližší přátelé?

„Myslím, že jo. Vždycky jsme spolu měli pohodový vztah. Když se potkáme, dáme řeč. Přistupovali jsme k sobě s maximálním respektem. Ale teď k sobě asi máme lehce blíž.“

Mluví se a píše o tom, zda jste mohl dosáhnout na titul z grandslamu. Na druhou stranu máte řadu úspěchů. Mohl jste v kariéře dosáhnout víc, nebo jste s ní spokojený?

„Kdybych byl spokojený, už bych tu s vámi asi neseděl. To je moje odpověď.“

Jak byste popsal úroveň svého sebevědomí při pohledu na Federera na opačné straně sítě?

„Nezáleží na tom, kdo stojí naproti. Nejdůležitější je, abych věřil sobě, své hře, všemu, co dělám. Musím nastoupit na kurt a předvést, co umím.“