Období po Berdychovi a Štěpánkovi? TOP 5 největších nadějí českého tenisu

Kdo v budoucnu nahradí Tomáše Berdycha? • FOTO: sport

Jako byste přišli do přeplněného hypermarketu. K dispozici máte celou řadu zboží v různých obměnách. Stačí si jen zvolit. A pak zavítáte do vesnické samoobsluhy, kde to máte podstatně jednodušší. Vybírat totiž není moc z čeho. Taková je s jistou nadsázkou situace v českém mužském a ženském tenise. Zatímco Petr Pála se o budoucnost svého týmu bát nemusí, Jaroslav Navrátil má situaci úplně jinou. Kdo tedy v následujících letech nahradí Tomáše Berdycha, Lukáše Rosola a Radka Štěpánka?