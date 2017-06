Kvitová jede, už je ve čtvrtfinále, postupují i Šafářová a Plíšková

Petra Kvitová postoupila v Birminghamu při svém prvním startu na trávě po zranění ruky do čtvrtfinále. Britku Naomi Broadyovou smetla za 62 minut 6:2, 6:2. Uspěla i Lucie Šafářová, která porazila Japonku Naomi Ósakaovou 6:2, 6:4. Ve druhém kole naopak ztroskotaly Kateřina Siniaková a osmá nasazená Barbora Strýcová.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová, jež si premiéru po prosincovém přepadení odbyla v květnu na antukovém French Open, znovu potvrdila, že na trávě se jí daří.

Domácí hráčce, která v Birminghamu rovněž startuje na divokou kartu, nedala žádnou šanci. V úvodním setu ztratila při svém servisu jediný fiftýn, zápas pak uzavřela čistou hrou a sedmým esem.

O šestnácté hráčce světového žebříčku se po dvou vyhraných zápasech začíná v Birminghamu mluvit jako o hlavní favoritce na titul. "Já? To nevím," usmála se Kvitová při rozhovoru na dvorci. "O tom jsem neslyšela a nezajímám se o to. Chci hlavně hrát, hrát na trávě, což miluji a uvidíme, jak to dopadne," dodala.

Proti Broadyové si připsala 25 vítězných míčů a nedovolila jí ani jeden brejkbol. Zkusila si také útoční styl servis - volej a ukázala cit při zkrácení. "Vše funguje velmi dobře, ale turnaj pro mě ještě neskočil, za což jsem ráda. Mám šanci se ještě zlepšit. Je ještě hodně věcí, které potřebuju doladit," řekla Kvitová.

Suverénní výkon předvedla i Šafářová, která rovněž soupeřce nenabídla žádnou šanci k brejkbolu. Semifinalistka předchozího turnaje v Nottinghamu si v úvodním setu vypracovala náskok 4:0 a vedení potvrdila, vyrovnanější druhou sadu rozhodla brejkem v deváté hře. Devatenáctiletou Japonku porazila za 70 minut.

Strýcová stejně jako Markéta Vondroušová v úvodním kole nestačila na Ashleigh Bartyovou. Jednatřicetiletá Češka s Australankou bojovala téměř dvě hodiny, nakonec ale o deset let mladší soupeřce podlehla 3:6, 6:3, 1:6. Jednadvacetiletá Siniaková prohrála s devátou nasazenou Australankou Darjou Gavrilovovou po téměř dvou a půl hodinách 5:7, 6:2 a 4:6.

Kristýna Plíšková postoupila na Mallorce do čtvrtfinále

Na minulých dvou turnajích v Hertogenboschi a na pařížském grandslamu vypadla Plíšková hned v prvním kole, ale na baleárském ostrově se jí daří. Po výhře nad osmou nasazenou Maďarkou Timeou Babosovou si 46. hráčka světového žebříčku poradila také se Schiavoneovou, která startovala na divokou kartu.

První set rozhodla Plíšková brejkem ve druhém gamu a brzy připravila soupeřku o podání i v druhé sadě. Výhodu ale neudržela a v desáté hře si servis snadno prohrála.

Tie-break začala sestra světové trojky Karolíny Plíškové bídně a prohrávala už 1:5. Dokázala otočit stav na 6:5, při servisu 73. hráčky světa však první mečbol neproměnila, když její lob skončil v autu. Uspěla až napodruhé, kdy zápas završila dalším lobem.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 885.040 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Broadyová (Brit.) 6:2, 6:2

Tenisový turnaj žen na Mallorce (tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Schiavoneová (It.) 6:3, 7:6 (9:7)