Kvitovou přepadli v jejím bytě! Bránila se, má pořezané šlachy na ruce

Petru Kvitovou (26) přepadli! Neznámý pachatel vnikl do jejího prostějovského domu, kde na ni zaútočil nožem. Tenistka má podle informací Blesk.cz pořezané šlachy na levé ruce, kterou hraje. Nyní je v péči lékařů, večer se zřejmě bude muset podrobit operaci. Policie po pachateli pátrá.

Šílené ráno prožila jedna z nejlepších českých tenistek, když snídala ve svém prostějovském bytě. Před devátou hodinou někdo zazvonil na zvonek jejího domu, tak šla otevřít.

Údajně pod záminkou odpočtu elektrické energie vnikl pachatel do bytu, co se ale odehrálo dál, není podle informací Prostějovského Večerníku známo. Zloděj měl Kvitovou, která se snažila bránit, silně pořezat na levé ruce, zasaženy byly také šlachy. Následně byla převezena do brněnské nemocnice. Tenistce mělo z bytu údajně zmizet »směšných« pět tisíc korun.

„Dnes před půl devátou ranní došlo k přepadení 26leté ženy nedaleko centra Prostějova. Nezjištěný pachatel pronikl do bytu k ženě pomocí lsti, Případ vyšetřujeme,“ řekl mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

Další informace o stavu tenistky přidal její mluvčí Karel Tejkal: „Podle prvních informací se jednalo o náhodný kriminální čin. Nebylo to tak, že by šel někdo záměrně k Petře. Při činu byla zraněna a je v péči lékařů. Zranění ji ale neohrožují na životě.“

Vzkaz muže, který Kvitovou potkal v prostějovské nemocnici. • Foto Facebook