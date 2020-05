Návrat Tysona? V 53 vypadá skvěle, ale je to riziko, varují české hvězdy | iSport.cz

Neuvěřitelná proměna! Když v listopadu 2018 navštívil Mike Tyson Prahu, působil unaveně, pomalu mluvil, legendární boxerský dravec byl zkrátka tentam. Ohlášení jeho comebacku vzbudilo ve sportovním světě právem poprask. Svět také obletěly záběry, na kterých Železný Mike působí, jako by omládl o dvacet let. Pryč jsou přebytečná kila, zpátky je dynamika a razance. Ale nic nemusí být, jak se zdá. „Je třeba brát v potaz, že už je dlouho v boxerském důchodu,“ upozorňuje Rudolf Kraj, stříbrný olympijský medailista.

Železný Mike je v 53 letech zpět! Alespoň to tak vypadá. Toho se chytlo hned několik promotérů, kteří se začali přebíjet nabídkami. Návrat velikána má ale i mnoho otazníků. Může se jednat o vzestup, ale i tvrdý pád.

O Tysonově rozhodnutí má pochyby i Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000 a veliký fanoušek slavné Bestie. „Zatím jsem viděl, jak lapuje, podle toho ale člověk nemůže soudit, že jo?“ zamýšlí se Kraj. „Má to v sobě stále a vždycky mít bude, jenže je mu už třiapadesát a věk člověk nezastaví, to je daný.“

Podle českého hrdiny ringu bude zásadní, jak slavný Američan svůj návrat pojme. Když přijme exhibiční zápas na tři čtyři kola, mohlo by to prý fungovat.

Mike Tyson je v současnosti zjevně ve skvělé kondici

„Ale určitě by byla hloupost vybírat si někoho mladého třeba ze světové špičky. Kdo si myslí, že to bude Tyson jako dříve, je na omylu. To už nejde. On k tomu natáhne ranec lidí, ale je třeba brát v potaz, že už je dlouho v boxerském důchodu,“ upozorňuje Kraj. „Může to být dobrý, ale taky to může stát za hov**. Takový ten střed, to nikoho neosloví. Musí se mu to povést, nebo si každý řekne: To je blbec, proč tam lezl, když už je to starej kretén? Je to zkrátka ošemetné. Tyson byl jen jeden.“

Podobný názor má i Karlos Vémola, nejslavnější český MMA bojovník. „Doufám, že se bude držet charitativních exhibičních duelů. Ten návrat už prostě nikdy nebude velkej. Dnes je box dál, takže se v něm nemůže ´starší pán´ chytit.“

A jak hodnotí čeští bojovníci videa, která Tyson natočil na trénincích? „Takhle na lapách se mi líbí, je to on. Udělal kus práce, to rozhodně ano. Oproti tomu, jak vypadal předtím, působí fakt dobře,“ hodnotí Kraj. „Vždycky jsem ho měl rád a vždy ho mít rád budu. Ale nejsem úplně fandou takových comebacků.“

Rychlost Mika Tysona ve třiapadesáti letech je dechberoucí

I Vémola obdivuje, jak se tvrďák z Bronxu dokázal v posledních měsících vytesat. „Určitě to uchopil správně. Viděl jsem teď nějakou srovnávací fotku, jak vypadal, když byl nejvíc z formy, tam měl asi o padesát kilo víc než teď.“

Český gladiátor se setkal se slavným boxerem osobně v listopadu 2018, tehdy by rozhodně netipoval, že se Tyson dokáže dát ještě dohromady pro případný návrat. „Tenkrát na mě působil unaveně, zmoženě a otráveně… Ale mohlo to být tím, že měl za sebou už několik akcí, při kterých se potkává s fanoušky. V jeho věku to opravdu musí být unavující. Každý se s ním chce fotit, popovídat si,“ uvažuje Vémola. „Elán, co z něj srší nyní, jsem z něj tehdy rozhodně necítil.“

Populární MMA zápasník ale upozorňuje na to, že videa jsou velice krátká, takže je těžké odhadnout, jak na tom proslulý rohovník opravdu fyzicky je. Přesto ale návrat Tysona vítá.

„Po čase koronaviru by to mohlo sport znovu nakopnout, lidi to budou chtít vidět. Mně by se třeba líbil střet Tyson vs. Evander Holyfield,“ odkazuje Vémola na slavný boxerský souboj. „Že by si to po letech rozdali znovu, jsou na tom skoro stejně. Kdyby se tihle pánové vrátili společně do ringu, tak všechna čest, klobouk dolů a respekt!“

Takový střet je rozhodně reálný. Návrat před několika dny totiž ohlásil i sedmapadesátiletý Holyfield, aby v exhibičních zápasech získal peníze na pomoc s bojem proti pandemii.

S podobnými úmysly se mezi šestnáct provazů hodlá vrátit i Železný Mike. Byl by to třetí souboj těchto velikánů. Druhý skončil před 23 lety skandálem, poté co Tyson ukousl Holyfieldovi část ucha.

„To nevím. Museli byste se zeptat jeho,“ reagoval na dotaz ohledně trilogie Holyfield, který oba předešlé zápasy vyhrál. „Nechtěl bych po nikom, ať dělá, co sám nechce. Ale bylo by to pro charitu. Pokud bychom se domluvili na něčem, co by nám vyhovovalo, jednalo by se o výhru pro všechny.“

Návrat obou velikých jmen by zkrátka dával největší smysl, kdyby byl společný. Chtít se popasovat se současníky by bylo zbytečné riziko. „Aby nedopadli jako Muhammad Ali, který už čtyři poslední zápasy mít neměl,“ upozorňuje Kraj. „Sám pak přiznal, že už je starej, že sice letící úder vidí, ale už neuhne.“

Evander Holyfield je v sedmapadesáti letech ve skvělé kondici