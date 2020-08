Végh připravuje Mikuláška. Ať mu jde i do rohu, vzkazuje Vémola | iSport.cz

Végh vs. Vémola 2? Tak trochu. Slovenský velikán MMA totiž připravuje na zápas s českým Terminátorem Václava Mikuláška. Prý mu už prozradil několik fíglů. „Určitě použiju jeho škorpion kop, nebo ho dloubnu do oka,“ vtipkuje bojovník s přezdívkou Baba Jaga, který je v roli outsidera nadcházejícího duelu. „Doufám, že mu Attila půjde i do rohu, aby viděl, že všechno, co se ho snaží naučit, bude marný,“ vzkazuje favorit očekávaného souboje, který se má uskutečnit 26. září na akci Oktagon 17.

Vítěz Zápasu století dostál svých slov. Už když byl ohlášený duel Karlose Vémoly s Václavem Mikuláškem, nabídl prostřednictvím médií Attila Végh outsiderovi souboje pomocnou ruku v přípravě. Přemožitel českého Terminátora tehdy vzkázal, že pokud bude mít Baba Jaga zájem, rád mu poradí, jak na Karlose.

Mikulášek cennou nabídku bez zaváhání přijal a už se připravuje pod vedením Végha ve Spartakus Fight Gym Trnava.

,,Když jsem tehdy veřejně řekl, že mu nabízím pomoc, nemluvil jsem do větru,“ říká Végh. „On se toho chytil a hned mi napsal. Aktuálně je u nás tady na kempu a brutálně maká. Cítím, že má ke mně respekt a pokoru. Není arogantní a ani flegmatik, udělá vše, co mu řeknu a trénuje velmi dobře.“

Právě po prohře s Véghem se po dlouhé pauze vrátí Karlos Vémola do klece. Ve střetu s Mikuláškem je považován za jasného favorita. Má podle Végha podceňovaný Mikulášek šanci na úspěch? „Jasně, že má. Každý máme dvě ruce a dvě nohy. Vašek je v dobré pozici tím, že nemá vůbec co ztratit a může jen získat. Oproti tomu Karlos toho může opravdu mnoho ztratit. Šance je podle mě padesát na padesát. Tak jako skoro vždy. I když je někdo obrovský favorit, tak stačí jedna chyba, jeden špatný úder a rázem je všechno jinak. V MMA má podle mě šanci i amatér proti profesionálovi. Nic není jisté,“ vysvětluje slovenský gladiátor.

„Attila a Ján Hudák se o mě starají perfektně, se vším mi pomáhají, cítím se jako doma,“ pochvaluje si spolupráci Mikulášek. A prý už dostal mnoho dobrých rad. „Řekl nějaké tipy na Karlose. Určitě použiju jeho škorpion kop, nebo ho dloubnu do oka, no. Tolik k taktice,“ žertuje třicetiletý zápasník. „Každopádně k Attilovi budu jezdit ob týden. Do zápasu bych tak měl na Slovensku absolvovat čtyři pět týdnů. Jestli tedy souboj bude, já věřím, že jo,“ dodává Mikulášek.

Vémola vidí ve spolupráci svého přemožitele a dalšího soupeře správný impuls i pro sebe. „O to víc mě to motivuje. Doufám, že mu Attila půjde i do rohu, aby viděl, že všechno, co se ho snaží naučit, bude marný,“ myslí si populární bojovník. „A abych mu hned po zápase, až zmlátím Babu Jagu, mohl říct, že je na řadě. Za mě opravdu ideální scénář, kdyby mu Attilka šel i do rohu. To, co já dělám třicet let, to Mikulášek za dva měsíce už nedožene, takže trénovat tam může co chce,“ vzkazuje rázně Vémola.

Végh s Mikuláškem se spolu ale nejspíš setkají ještě před očekávaným zápasem i na pódiu. Slovenský válečník bude mít totiž 12. září v Brně speciální akci pro své fanoušky – Noc s legendou. Hostem jeho show bude i Jiří „Denisa“ Procházka, který má za sebou famózní premiéru v UFC.

„Vaška pozvu i na mou show do Brna, protože to bude skvělá akce. Myslím, že Vašek má zajímavý příběh a možná to lidi ani nevědí. Budu rád, když tam dorazí,“ říká Végh.

Show Attily Végha Noc s legendou se koná 12. září 2020 v Brně.

