Know-how k nezaplacení. Jágrův guru pomáhá veslařům, cílem jsou OH | iSport.cz

Sportovní psycholog Marian Jelínek se se svým know-how zapojil do hry, která zásadně ovlivňuje vyhlídku na medailové olympijské rozloučení veslařského šampiona. Ondřej Synek se před Tokiem vrátil do dvojskifu a sedl do lodi s Jakubem Podrazilem. Jeho parťák má ale za sebou sérii selhání v rozhodujících chvílích. Proto se obrátil na Jelínka, někdejšího mentálního kouče Jaromíra Jágra.

Už mohl mít tu mnohaletou dřinu konečně za sebou, snad se právě z olympijského Tokia vracet rozjásaným medailovým letadlem. „Už jsem měl být týden v důchodu,“ hlásí s úsměvem veslař Ondřej Synek.

Koronavirová krize ale překopala svět, Synka čeká ještě rok práce a nová naděje, kterou vložil do projektu dvojskifu s Jakubem Podrazilem. A aby vše klaplo, trenérovi Milanu Dolečkovi je teď k ruce ještě další pomocník. Marian Jelínek se ve čtvrtek v sluncem prozářených Račicích při národních nominacích poprvé díval na veslařské závody.

„Milan se s ním dlouho zná. Měl ho trošičku jako trenérský vzor, protože trénovali s Jardou a Milanovi se to líbilo a nastolil ho už před dvaceti lety s Ondrou,“ líčí Synkův parťák Jakub Podrazil.

S Jaromírem Jágrem si Jelínek před lety udělal jméno jako mentální kouč a dodnes na něj řada českých sportovců spoléhá. Ke Karolíně Plíškové, Petru Mrázkovi či Janu Mickovi teď patří i Podrazil, kterého psychické problémy při vrcholných závodech dlouhodobě sráží.

Na MS 2018 v semifinále dvojskifu zkolaboval. Vloni na šampionátu přišel s Lukášem Helešicem už ve čtvrtfinále o šanci postoupit na olympiádu. Před měsícem pak suverénně vládl národním kontrolkám, ve finále ale po technickém problému uprostřed trati dojel poslední.

Jakub Podrazil (vpravo) a Ondřej Synek v nové olympijské kolekci pro Tokio 2021 • Foto Pavel Mazáč / Sport

„Kdybych byl v normálním psychickém rozpoložení, tak bych se z toho oklepal a jel dál. Ale mě to rozhodilo a už jsem nebyl schopen se do závodu dostat,“ uznal Podrazil. „Řekli jsme s Milanem, že se do toho opřeme na sto procent. Dali jsme to s Marianem dohromady a je to na dobré cestě.“

Se Synkem se dal Podrazil dohromady letos v zimě a kvůli poničené termínové listině se až při středečních a čtvrtečních nominačních závodech v Račicích dostali na start aspoň modelované závodní jízdy. Ve vedlejších dráhách jely lehký dvojskif, dívčí osma nebo párová čtyřka.

„Závodil jsem vlastně po roce, takže mi chvíli trvalo, než jsem se rozjel,“ líčil Synek. „Potřebovali bychom jet na někoho stejně rychlého. Jsou tam ještě rezervy. Já hlavně potřebuju, aby Kuba koukal jenom na mě a jeli jsme stejně. Jeho úkol je nerozptylovat se a jenom jet.“

A právě k tomu může přispět Jelínek. Nastavit Podrazilovu závodní mysl tak, aby k sobě nepřipouštěla rušivé vlivy, pochybnosti, zbytečný tlak.

„Když jsme jezdili na dvojskifu a nějaký soupeř nás začal trošku stahovat, byl s tím občas problém. Jsou to drobnosti, co musíme vyeliminovat, aby to bylo dobré,“ vysvětluje Podrazil. „Chce to naučit se pracovat v tlaku. Mám výhodu, že jedu za Ondrou. Ondra jak je zvyklý sypat tempo jedno za druhým, pro mě je to lepší. Mně se za ním jede, jak bych jel za lokomotivou.“

Nově složené posádce běží čas, protože zatím nemá na olympiádě místo. To si může vybojovat až na jaře při mezinárodní dokvalifikaci. Do té doby ale bude mít jen minimální možnost elitních závodů. I proto chtějí Synek s Podrazilem v říjnu startovat na mistrovství Evropy v Poznani, o jehož konání se má definitivně rozhodnout příští týden.

„Bylo by dobré, kdyby se to jelo. Sice je to blbě termínově, ten závod je dost pozdě. Na druhou stranu je to pro nás test před dokvalifikačním závodem příští rok,“ líčí Synek.